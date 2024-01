Top 15 des meilleurs jeux de combat gratuits pour Android

Le jeu de combat est l’un des genres les plus prisés, mais aussi l’un des plus difficiles à réaliser sur mobile. En effet, réunir un gameplay intuitif, une bonne fluidité et des graphismes de qualité sur un écran contenu est un défi que peu arrivent à relever. Voici les meilleurs jeux de baston gratuits sur Android !

Rien de tel qu’un bon jeu de baston pour se défouler. Nés sur les bornes d’arcade avec Street Fighter, les jeux de combat ont ensuite connu un immense succès sur les consoles, notamment de par leur aspect multijoueur et leur accessibilité ; l’objectif étant d’envoyer des coups de poing, coups de pied ou pouvoirs spéciaux dans le but de vider la barre de vie de son adversaire.

Heureusement de bons jeux existent sur smartphone, et ceux que nous allons vous présenter ne vous coûteront pas le moindre centime. Si vous êtes un adepte de Hadoken, Kaméhaméa et autres Fatalities, ou de jeux de combat plus réalistes comme la boxe, le MMA et même le catch, vous êtes au bon endroit. Afin de vous aider à dénicher ces pépites, nous avons réuni sur cette page les meilleurs jeux de combat gratuits sur Android.

À lire aussi : notre top 10 des meilleurs jeux mobiles gratuits pour Android et iOS.

Overdrive 2 : Shadow Battle

Overdrive 2: Shadow Battle est la suite de l’excellent Overdrive: Ninja Shadow Revenge. Ce jeu de combat de type plateforme et hack ‘n’ slash sur le thème de la science fiction est un chef d’œuvre immanquables pour les amateurs d’action. Dans ce jeu en vue 2D superbement réalisé, vous défendrez la cause de l’humanité en combattant une invasion de robots dirigés par une IA maléfique. Ce jeu gratuit pour Android se démarque de par sa jouabilité, sa liberté de personnalisation, la diversité de ses niveaux, ou encore sa patte graphique léchée. Différents modes de jeu viennent par ailleurs enrichir le gameplay. Mention spéciale pour les effets visuels, également très réussis.

Note joueurs : 4.7/5

Télécharger Overdrive 2 : Shadow Battle

Stickman Heroes: Battle of God

Vous cherchez un jeu de combat pur et dur, à la fois original et visuellement attractif ? Stickman Heroes: Battle of God coche toutes les cases ! Dans ce jeu qui met en avant les super héros, vous allez pouvoir incarner vos personnages préférés, parodiés mais reconnaissables au premier coup d’œil. Comme dans tous bons jeux de combat, vous pouvez vous déplacer, attaquer, parer, esquiver, sauter, ou encore vous transformer ! Facile à jouer, et on ne peut plus fluide, ce titre réunit toutes les conditions pour que vous vous amusiez.

Note joueurs : 4.6/5

Télécharger Stickman Heroes: Battle of God

Stickman Warriors

Dans la même lignée que le jeu précédent, Stickman Warriors met cette fois-ci les personnages de l’univers Dragon Ball Z à l’honneur, toujours avec la même facilité de gameplay et la même signature graphique, visuellement très attrayante. Puisque les célèbres personnages du manga ont répondu présents, il faut vous attendre à une déferlante de coups spéciaux, dont les effets visuels prendront à chaque fois les trois quarts de l’écran. Le casting est quant à lui tout aussi impressionnant avec des personnages de DBZ, DB GT et DBS. Un must have pour les amateurs de jeux de combat rythmés, ainsi que pour ceux qui sont particulièrement fans de l’univers créé par Akira Toriyama.

Note joueurs : 4.6/5

Télécharger Stickman Warriors

À lire aussi : les meilleurs jeux d’aventure sur Android et iOS.

Real Boxing 2

Mettez KO le boxeur adverse en envoyant de puissants jabs ou upercuts, tout en gardant un œil sur votre votre jauge de stamina pour ne pas vous retrouver à votre tour au tapis. C’est tout l’enjeu de ce jeu de boxe très réaliste pour un jeu mobile. Real Boxing 2 vous permet de personnaliser complètement votre combattant avec de ses capacités jusqu’à son apparence, afin de devenir le maître du ring. Plusieurs modes de jeu au programme, dont un mode multi.

Note joueurs : 4.6/5

Licence Gratuite Télécharger Real Boxing 2 (1.42.0) Playstore : (246536 votes) Appstore : (2710 votes) Jeux

Développeur Vivid Games S.A. Télécharger Real Boxing 2

Shadow of Death 2: Awakening

Shadow of Death 2: Awakening est un jeu qui propose une vue 2D avec d’excellents graphismes en 3D. Il fait suite à de nombreux épisodes sortis précédemment sur Android. Ce jeu d’action et RPG de combat vous fait prendre les commandes d’un guerrier en quête de justice. Vous allez devoir affronter des hordes de monstres et de démons, et pour ajouter de la difficulté, ces derniers deviennent de plus en plus puissants au fur et à mesure de votre avancée. Bien heureusement, vous pouvez personnaliser votre personnage en améliorant ses compétences et ses armes pour affronter toujours plus sereinement vos ennemis.

Note joueurs : 4.6/5

Télécharger Shadow of Death 2: Awakening

À lire aussi : les meilleurs jeux de rôle sur Android et iOS.

Gladiator Glory: Duel Arena

Incarnez un gladiateur et affrontez vos ennemis pour la gloire et l’or dans l’arène. Plusieurs modes sont disponibles, et il est possible d’améliorer votre combattant, ainsi que ses armes, boucliers et armures, afin d’affronter des ennemis toujours plus puissants. Le jeu se révèle assez facile à prendre en main avec seulement deux touches d’action, une barre de vie et d’énergie. En revanche, la caméra s’avère capricieuse, ce qui rend le personnage plus difficile à manier, notamment lorsque vous êtes face à plusieurs ennemis. Gladiator Glory: Duel Arena reste un jeu de combat distrayant et de bonne qualité.

Note joueurs : 4.6/5

Télécharger Gladiator Glory: Duel Arena

Shadow Fight 4: Arena

Shadow Fight 4: Arena est un jeu de baston en 3D “classique” en 1vs1 qui vaut clairement le détour. Dans ce jeu de combat orienté japon féodal et ninja, vous pouvez aussi bien croiser le fer que lancer des shurikens pour venir à bout de votre adversaire. Au-delà de ses jolis graphismes, le jeu propose un vaste de choix de décors et de personnages à débloquer, ce qui allonge d’autant plus sa durée de vie. La difficulté est par ailleurs au rendez-vous dans ce très bon jeu de combat qui contentera davantage les hardcore gamers. Un mode multijoueur est également au programme, et vous permettra d’affronter vos amis ou d’autres joueurs du monde entier.

Note joueurs : 4.5/5

Télécharger Shadow Fight Arena

À lire aussi : quelle manette choisir pour jouer sur un smartphone Android ou iOS ?

Swordash

Swordash est un jeu de combat gratuit, à composante RPG, dans lequel vous allez pouvoir améliorer vos compétences pour progresser. De nouveaux défis et boss encore plus coriaces vous attendent à chaque niveau. Repoussez la menace zombie à coup de katana, déverrouillez des secrets pour en apprendre plus sur cette mystérieuse épidémie, ainsi que sur la véritable identité du personnage que vous contrôlez.

Note joueurs : 4.5/5

Télécharger Swordash

Kung Fu Attack: Final Fight

Dans Kung Fu Attack: Final Fight, vous incarnez un guerrier qui utilise ses poings, ses pieds, et même des armes comme des nunchakus ou autres, pour défaire des vagues d’ennemis. Un combattant surpuissant qui n’est pas sans rappeler un certain Bruce Lee. Un jeu rythmé dans lequel vous devrez effectuer des combos puissants, et améliorer vos compétences et statistiques pour devenir plus fort. Les graphismes “manga” sont un pur plaisir et les effets visuels ne manquent pas de renforcer la sensation de puissance. Bref, un jeu que tous les amateurs de castagne apprécieront sans aucun doute !

Note joueurs : 4.4/5

Télécharger Kung Fu Attack: Final Fight

Combat de rue

Un très bon jeu de combat d’action et de plateforme qui s’avère être un vrai défouloir. Le concept est simple mais diablement efficace : vous distribuez coups de point et coups de pieds pour nettoyer les niveaux de tout ce qui bouge. Vous pouvez également vous servir d’armes à feu pour venir à bout de vos ennemis. Le tout dans une ambiance cartoonesque, à la réalisation réussie. En effet, les décors, les personnages et animations sont on ne peut plus plaisants à regarder ; ce qui rend ce Combat de rue d’autant plus addictif.

Note joueurs : 4.4/5

Télécharger Combat de rue

À lire aussi : les meilleurs jeux de plateforme gratuits sur mobile Android et iOS.

Boxing Star

Voici un autre jeu de combat gratuit que nous vous conseillons de tester si vous cherchez à vous divertir sans vous compliquer la vie. En effet, Boxing Star est un jeu de boxe fluide, au gameplay simple et aux graphismes 3D aboutis. Vous pouvez personnaliser votre boxeur de la tête au pied et perfectionner ses compétences, afin de devenir plus fort, multiplier les KO et viser le titre de champion du monde. Il n’est en revanche pas possible d’affronter de vrais joueurs, étant donné l’absence de mode multijoueur.

Note joueurs : 4.3/5

Télécharger Boxing Star

WWE Mayhem

WWE Mayhem est un jeu d’arcade mobile qui s’adresse aux fans de catch et de la plus prestigieuse organisation : WWE. Vous pouvez incarner des superstars emblématiques telles que John Cena, The Rock, ou encore The Undertaker. Les catcheuses sont également au rendez-vous. Il est par ailleurs possible de reproduire tous les mouvements signatures de vos stars préférées sur le ring, et de participer à des évènements tels que Money in the Bank, Wrestlemania, Royal Rumble, etc.

Note joueurs : 4.3/5

Télécharger WWE Mayhem

EA Sports UFC 2

Les amateurs de MMA ont également de quoi se réjouir avec le jeu EA Sports UFC 2, le jeu de combat officiel du studio Electronic Arts. Entrez dans l’octogone pour affronter les plus redoutables combattants de l’UFC, participer à des évènements et mettre vos adversaires KO à grands renforts de combos. De nombreux combattants, hommes et femmes, dans toutes les catégories de poids, sont disponibles pour votre plus grand bonheur.

Note joueurs : 4.2/5

Télécharger EA Sports UFC 2

À lire aussi : les meilleurs jeux de course sur mobile Android et iOS.

Mortal Kombat

La célèbre licence Mortal Kombat est également disponible gratuitement sur mobile. Retrouvez les Kombattants emblématiques de l’univers de MK, constituez votre équipes de guerriers, améliorez vos équipements et surtout, effectuez des Fatalities brutaux comme on les aime. Ce jeu de baston très fluide propose plusieurs modes de jeu, une difficulté maîtrisée, et de beaux graphismes 3D. Un must have pour les amateurs de jeux de combat sur Android.

Note joueurs : 4/5

Licence Gratuite Télécharger Mortal Kombat Playstore : (4530218 votes) Appstore : (6764 votes) Jeux

Développeur Warner Bros Télécharger Mortal Kombat

The King of Fighters ARENA

The King of Fighters ARENA est également un bon choix pour les amateurs de jeux de baston explosifs. Les fans de KOF retrouveront tous les combattants emblématiques de la licence. De surcroît, les graphismes sont plutôt jolis et un mode multijoueur est même de la partie. Les combos peuvent être déclenchés avec une seule touche, ce qui rend la chose accessible à tous. Toutefois, cette facilité peut éventuellement rebuter les puristes du genre, habitués à effectuer une combinaison de touches spécifique, pour avoir droit d’infliger de plus gros dégâts à leur adversaire.

Note joueurs : 3.6/5

Télécharger The King of Fighters ARENA

À lire aussi : les jeux les plus attendus en 2024.