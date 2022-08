Le Xbox Game Pass va perdre certains de ses meilleurs jeux

Xbox Game Pass – Crédit : Microsoft

Le Xbox Game Pass teste actuellement un nouvel abonnement familial. Une alternative qui pourrait faire les affaires des familles nombreuses de gamers. Mais aussi des utilisateurs soucieux d’optimiser leurs dépenses en partageant un compte avec leurs amis. En attendant d’en savoir plus, nous venons d’apprendre que des jeux majeurs seront prochainement retirés de la plateforme. Un processus normal pour des titres qui étaient disponibles sur le service depuis un certain temps.

Ainsi, nombre d’usagers ont eu le temps d’y jouer. Mais leur suppression va forcément attrister certains joueurs tant ils sont appréciés. Hades était notamment considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’année 2020. D’autres titres comme What Remains of Edith Finch et Spiritfarer ont également été salués par la critique. Sans oublier les très populaires NBA 2K22 et World War Z. Voici la liste complète des jeux qui disparaîtront du Xbox Game Pass le 31 août.

Xbox Game Pass : les jeux supprimés au 31 août

Elite Dangerous (Cloud and Console)

Hades (Cloud, Console, and PC)

Myst (Cloud, Console, and PC)

NBA 2K22 (Cloud and Console)

Signs of the Sojourner (Cloud, Console, and PC)

Spiritfarer (Cloud, Console, and PC)

Twelve Minutes (Cloud, Console, and PC)

Two Point Hospital (Cloud, Console, and PC)

What Remains of Edith Finch (Cloud, Console, and PC)

World War Z (Cloud, Console, and PC)

Dans le même temps, de nouveaux jeux vont venir garnir le catalogue progressivement d’ici à la fin du mois. Alors que Coffee Talk est déjà disponible, voici les autres titres attendus :

Midnight Fight Express (cloud, console et PC)

Exapunks (PC)

Opus : Echo of Starsong Full Bloom Edition (console et PC)

Commandos 3 HD Remaster (cloud, console et PC)

Immortality (cloud, PC et Xbox Series X/S)

Immortal Fenyx Rising (cloud, console et PC)

Tinikyn (console et PC)

