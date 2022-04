Arnaque sur Leboncoin, attention au système de paiement sécurisé !

Attention, une nouvelle arnaque sévit sur Leboncoin, le site de vente entre particuliers. Des escrocs se font passer pour des acheteurs et détournent le système de paiement sécurisé pour arnaquer les vendeurs.

Le site Leboncoin permet aux particuliers de faire de bonnes affaires entre eux. Néanmoins, comme tous les sites de petites annonces, Leboncoin n’est pas épargné par les arnaques en tout genre. Par exemple, un escroc a vendu de faux Thermomix à moitié prix à des personnes peu méfiantes qui espéraient faire une excellente affaire. La nouvelle arnaque repérée sur Leboncoin concerne le système de paiement sécurisé.

Logo de Leboncoin – Crédit : Leboncoin

Cette fois-ci, les escrocs ne se font pas passer pour des vendeurs, mais pour des acheteurs. Ils insistent pour passer par le paiement sécurisé pour acheter un certain objet et demandent ensuite que le vendeur l’expédie. Voici comment fonctionne l’arnaque du système de paiement sécurisé sur Leboncoin.

Des escrocs détournent le système de paiement sécurisé sur Leboncoin

Le vendeur appelé Élie voulait vendre son ordinateur haut de gamme à 1 850 € sur Leboncoin. Peu de temps après avoir passé l’annonce, il est contacté par un vendeur intéressé qui semble prêt à acheter le PC portable. Il ne négocie pas le prix et accepte de prendre à sa charge les frais d’expédition. Encore plus rassurant, il propose même de passer par le système de paiement sécurisé de Leboncoin pour faire la transaction.

Après quelques échanges, Élie accepte et l’acheteur affirme avoir procédé au paiement. Il lui demande d’attendre de recevoir une notification de la part de Leboncoin pour confirmer la transaction. Élie reçoit alors un mail qui semble effectivement parvenir de Leboncoin. Ce mail indique le nom, le prix payé, l’adresse d’expédition et la description de l’objet. Il explique que « votre compte sera crédité lorsque vous nous retournerez la photo du justificatif d’envoi ou numéro de suivi du colis ».

À ce moment, Élie se doute qu’il se trame quelque chose. Il consulte des forums pour obtenir des informations supplémentaires sur ce système de paiement sécurité. Il se rend alors compte que le message aurait dû arriver dans la messagerie sécurisée de Leboncoin et non dans sa boîte mail personnelle. En effet, le mail reçu ne provenait pas de Leboncoin. Élie n’aurait jamais récupéré ses 1 850 € s’il avait envoyé son PC portable à l’acheteur qui était en fait un escroc. Son compte a d’ailleurs été désactivé par Leboncoin après le signalement d’Eli.

Cette arnaque montre une fois de plus qu’il faut faire preuve de vigilance en ligne. Quand vous voulez acheter ou vendre quelque chose sur un site de petites annonces, méfiez-vous toujours des comportements suspects et échangez uniquement via la messagerie sécurisée du site en question. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service client du site de vente.

Source : Que Choisir