Lego Batman : la Batmobile Tumbler déclinée en deux modèles

Set LEGO® DC Batman™ La Batmobile™ Tumbler (76240)

En attendant la sortie en mars 2022 de The Batman, le reboot de la franchise avec Robert Pattinson, l’actualité de l’homme à la chauve-souris est assez pauvre. C’est pourquoi le fabricant des célèbres briques Lego a choisi de fêter la journée de Batman (le 18 septembre) en annonçant deux nouvelles éditions de la Batmobile, cette fois dans sa version 2005. Cette version ultramoderne, loin du gothique de la version de Tim Burton en 1989 ou du classique américain de la série originale, avait été révélée dans le reboot de la franchise Batman sous les commandes de Christopher Nolan (Batman Begins, The Dark Knight).

La Batmobile emblématique des films de Christopher Nolan

On pourrait comparer la Batmobile Tumbler à un char d’assaut blindé combinant les performances d’une voiture de sport, l’engin ultime pour partir en chasse contre le crime dans les rues mal famées de Gotham City. Cette version de la Batmobile partage beaucoup de caractéristiques communes avec les précédentes, comme la couleur noire, les dérives sur les ailes et la présence de nombreux gadgets.

La Batmobile de 2005 a été déclinée par Lego en pas moins de deux modèles. La version « Scarecrow Showdown » (« Confrontation avec l’Épouvantail ») compte 422 pièces. À l’échelle d’une mini-figure, elle est plutôt conçue pour les enfants. Elle sera commercialisée le 1er octobre au prix de 39,99 euros, et inclut les figurines de Batman et de l’Épouvantail.

LEGO® DC Batman™ La Batmobile™ Tumbler : la confrontation avec l’Épouvantail

Une Batmobile de 2 000 pièces pour les collectionneurs

Lego est réputé pour proposer des produits de qualité, une exigence que l’on retrouve jusque dans son service client, comme l’a découvert avec bonheur un client de la marque. Le second modèle de Batmobile, beaucoup plus imposant (45 cm de long), est conçu pour les collectionneurs et les constructeurs chevronnés à la recherche d’un modèle d’exposition – même si vous pourrez jouer avec si vous en avez envie. Plus détaillée et luxueuse que la version collector désormais indisponible, également plus grande (2 049 pièces contre 1 869), la Batmobile Tumbler inclut les mini-figures de Batman et du Joker ainsi qu’un présentoir. Proposée au prix de 229,99 euros, cette Batmobile en Lego ultra-réaliste sera disponible à compter du 1er novembre.

Source : Lego