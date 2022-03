Retour vers le futur : toutes les scènes supprimées du film culte

Retpir vers le futur est un film culte ! Et comme toujours dans le cinéma, certaines scènes ont finalement été retirées. On vous dresse la liste des moments finalement supprimés par le réalisateur Robert Zemeckis !

Voici toutes les scènes supprimées du premier film – Crédit : Universal Pictures

Parmi les plus grands films du cinéma hollywoodien, impossible de ne pas citer Retour vers le futur. Le long-métrage de Robert Zemeckis profite d’une immense popularité auprès de générations de spectateurs. Aujourd’hui encore, la trilogie passionne les fans comme le prouve la sortie prochaine d’un set LEGO. Autre preuve de son succès, l’hoverboard de Marty a été vendu pour 500 000 dollars. Rien n’arrête les fans de Retour vers le futur ! Mais saviez-vous que ce mastodonte du Septième art aurait pu être différent ? Certaines ont été supprimées par Robert Zemeckis. Voici ces séquences retirées du montage final !

Peanut Brittle

Une scène située au début du film en 1985 montre Marty essayant de convaincre son père George de ne pas céder trop rapidement. Mais un homme arrive à le convaincre d’acheter une caisse de Peanut Brittle à sa fille. Notre héros regarde son paternel avec désapprobation.

Pince-moi

La seconde scène supprimée se déroule lorsque Marty arrive en 1955. Sous le choc, notre héros demande à une femme de le pincer à plusieurs reprises. Elle le gifle et un policier arrive sans dire un mot. Une scène pas franchement utile que Robert Zemeckis n’intègre pas au film !

Les effets personnels du Doc

Cette scène se déroule peu après la première rencontre entre Marty et le Doc de 1955. Le professeur s’émerveille devant ses propres objets du futur, notamment un magazine Playboy. Il s’exprime même que « soudain, l’avenir se présente sous un jour bien meilleur ». Une scène trop longue supprimée, d’autant plus que Playboy a commencé sa parution en 1953 !

Lorraine en train de tricher

Au lycée, Marty et le Doc vont voir Lorraine. Mais ils surprennent l’adolescente en train de tricher à un test. Ce qui le convainc qu’elle n’est pas la personne qu’elle semble être. Une scène finalement supprimée. On comprend à d’autres moments plus clairement que Lorraine n’était pas une adolescente très sage !

Dark Vador

La fameuse scène de Marty en « Dark Vador » était censée être plus longue. On voyait le jeune homme dire à George d’amener Lorraine à un endroit précis car il a mis en danger le continuum espace-temps avant de l’endormir avec du chloroforme pour s’enfuir dans la voiture de Doc. Mais ces deux minutes ont été supprimées. Bob Gale, co-scénariste, déclare dans un commentaire DVD que George explique les instructions que lui a donné « Dark Vador » à Marty à un autre moment et qu’il n’était pas nécessaire de l’entendre deux fois.

Le coup de poing

Dans une scène, Marty demande à George de le frapper pour impressionner Lorraine, ce qu’il fait. Mais avant, on voyait une première tentative avec un coup de poing timide. Ces 15 secondes n’étaient pas nécessaires, à la poubelle !

Le permis

Dans le dernier acte, Doc essaie d’installer les câbles pour la foudre quand un policier arrive et lui demande son permis. Le scientifique lui répond qu’il en possède un et montre son portefeuille. Le moment d’après a été supprimée. On voit le personnage lui verser un gros pot de vin avec une liasse de billets. Ensuite, Marty fait part de sa crainte de flirter avec Lorraine et de modifier le futur. Le jeune homme a peur de devenir gay. Cette blague un peu limite disparaît également.

La cabine téléphonique

A la fin de Retour vers le futur, George complique le plan de Marty en arrivant en retard sur le parking. Il doit alors gagner du temps avec Lorraine et gérer la venue de Biff. Dans une scène supprimée, George est en retard car enfermé dans une cabine téléphonique par des brutes.

Source : ScreenRant