LEGO : il recrée le mausolée ambulant d’Elden Ring avec 6000 pièces

Crédit : HoboSapient

Si vous avez joué à Elden Ring, vous avez forcément croisé la route d’un des sept mausolées ambulants. Cette créature étrange ressemble à une immense tortue de pierre. Une fois que vous l’avez stoppée, elle vous permet de dupliquer un Souvenir de boss. Cette structure étonnante a en tout inspiré un fan du jeu qui a décidé de la mettre sur pied avec des pièces de LEGO.

HoboSapient a partagé sa version LEGO du mausolée sur le subreddit Elden Ring. Et il n’a pas lésiné sur les moyens, soucieux de retranscrire fidèlement ses dimensions colossales. Sa création est ainsi composée d’environ 5000 à 6000 pièces et pèse un peu plus de 13 kg. Un utilisateur lui a demandé comment la structure interne avait été construite. Le constructeur lui a rétorqué qu’il avait mobilisé beaucoup de pièces « LEGO Technic » qui sont généralement utilisées pour construire des structures au fonctionnement complexe.

LEGO x Elden Ring : un mausolée très fidèle à l’original

À noter que les briques utilisées ne proviennent pas d’un kit en particulier. Le créateur a pioché abondamment dans sa collection vieille de 20 ans. Pour obtenir les pièces manquantes, il s’est tourné vers le service Pick a Brick, ce dernier permettant de se procurer des pièces détachées pour réaliser des créations uniques. Le résultat est impressionnant de réalisme et montre que la tâche a dû être sacrément chronophage pour le courageux HoboSapient.

À en juger par les nombreux commentaires élogieux sur Reddit, on peut considérer que son mausolée en LEGO serait un set populaire s’il venait à être commercialisé un jour. Les internautes l’ont en tout cas exhorté à soumettre son kit sur la plateforme LEGO Ideas. Parmi les autres créations en briques inspirées de la pop culture, nous avons pu admirer récemment un Jango Fett en LEGO grandeur nature.