LEGO : il fabrique un Jango Fett grandeur nature

Bien qu’il existe une tonne de kits permettant aux fans de créer des personnages et des objets de la série Star Wars en LEGO, une boutique danoise a pris l’initiative de créer une version grandeur nature de Jango Fett. Le résultat, à découvrir en bas de l’article, est assez impressionnant.

Jango Fett dans The Mandalorian © Lucasfilm

Sur Reddit, un client a partagé l’image d’une étonnante sculpture LEGO qui, selon lui, se trouve à l’extérieur d’un centre commercial au Danemark. Il s’agit d’une reconstitution à taille réelle de Jango Fett (et pas de Mando, comme il l’indique dans le titre), personnage emblématique de la saga cinématographique Star Wars.

Un Jango Fett à taille réelle en LEGO

Respectant presque parfaitement l’allure que le chasseur de primes revêt dans la trilogie préquelle, cette structure de blocs bleus, gris, marron et noirs est immédiatement reconnaissable et ne manquera pas de faire sourire tout fan de Star Wars visitant le magasin.

Malheureusement, on ne sait ni combien de pièces composent cette gargantuesque construction, ni combien de temps il a fallu pour la fabriquer, ou même qui l’a assemblée. En revanche, sa taille et sa précision sont tout simplement impressionnantes.

Si l’envie vous prend de tenter une construction à cette échelle et sans aucune indication, sachez que vous pouvez obtenir des kits pour fabriquer vos propres casques mandaloriens sur le site de LEGO. Dans le cadre de la gamme Star Wars de LEGO, vous pouvez effectivement acheter des kits pour le casque de Boba Fett par exemple, ou encore celui de Din Djarin. Tous deux sont proposés à 59,99 euros, avec 600 pièces environ. Il existe d’ailleurs de nombreux autres casques dans cette gamme, notamment celui de Dark Vador, un casque Dark Trooper, Scout Trooper et le casque Red Five de Luke Skywalker. En revanche, celui de Jango Fett n’est pas encore disponible.

Les sets LEGO Star Wars ne manquent pas à l’appel. Trois nouveaux sets ont été ajoutés récemment au catalogue. Vous pouvez également vous procurer l’AT-AT ultime à 700 euros ou encore, le Devastator, le Destroyer de l’Empire.