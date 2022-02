Elden Ring : la presse l’encense, les joueurs le dégomment, qui a raison ?

Elden Ring © FromSoftware

« Mais est-ce que les journalistes testent vraiment le jeu, franchement ? » se demande à raison un utilisateur sur Steam, qui donne son avis (négatif) sur Elden Ring. En effet, après Battlefield 4, Battlefield 5, Battlefield 2042, Cyberpunk 2077 et bien d’autres, c’est donc au tour du nouveau jeu de FromSoftware de suivre la mode des lancements ratés sur PC.

Près de 24 heures après sa sortie, le jeu s’affiche sur Steam avec des notes « moyennes ». En cause : une optimisation totalement aux fraises. Pourtant, les avis de la presse spécialisée sur Elden Ring sont dithyrambiques, plaçant même le jeu dans le top un des meilleurs jeux de tous les temps sur Metacritic. Les joueurs PC quant à eux, le martèlent : il faut un correctif, et vite.

La grogne des joueurs se fait entendre sur Steam

Il suffit de jeter un rapide coup d’œil aux avis d’Elden Ring sur Steam pour comprendre ce qu’il se passe. « Pour l’instant le jeu est très peu jouable et souffre de nombreux problème technique » indique Lucien Wittwer. Cet utilisateur regrette la présence de grosses chutes de FPS, de lag, de freeze, de popping, de tearing, de stuttering et d’énormément de clipping, particulièrement sur l’herbe. « Techniquement très en retard » ajoute-t-il.

Mais il n’est pas seul. « Le framerate est instable, cliping, les hitbox sont les pires de la série et deux crashs en moins de 4 heures. Ce qui rend le jeu difficilement jouable » regrette Otreshoz. « C’est la mode depuis quelques années de sortir des jeux non terminés. Dites-le-nous, on n’a rien contre un accès anticipé, mais SOYEZ CLAIRS ! » peste-t-il, à raison.

Des problèmes qui ne concernent pas que l’optimisation

D’autres utilisateurs regrettent le peu de réglages sur PC, un autre courant de mode chez certains développeurs. Dans le lot des remarques : pas de support du 21/9, un cap à 60 images par seconde, des touches impossibles à reprogrammer, le mode HDR qui fonctionne mal (ou pas du tout). « Ne fonctionne pas sur Windows XP » blague un autre. D’ailleurs, voici ce qu’il faut faire si Elden Ring ne reconnaît pas votre manette.

Un utilisateur regrette aussi le mode coopératif, catastrophique à son sens. L’utilisateur snakultime peste ainsi contre « un système tellement capricieux que rejoindre une partie devient un calvaire ». De la même manière, le contenu du titre, son essence même, est parfois critiqué.

Même si c’est hors sujet, car subjectif, certains regrettent un jeu trop simple. « C’est un jeu plus facile que ses prédécesseurs, à part quelques boss. En revanche la formule a été enrichie de quelques ajouts, mais pour la plupart assez anecdotiques » dit par exemple AL3XD.

Mais pourquoi cette différence entre l’avis des joueurs et celui de la presse spécialisée ?

Une nouvelle fois, le fossé qui sépare l’avis des joueurs de la presse spécialisée soulève une question. Une question qui nous taraude quasiment à chaque sortie de jeu AAA. Nos confrères, du côté de la presse spécialisée testent-ils réellement leurs jeux avant de donner leur avis ?

Outre le review bombing que subissent certains jeux, souvent pour des raisons politiques, la question se pose vraiment, puisque ce n’est pas la première fois que l’on retrouve de si grosses différences entre l’avis des joueurs et l’avis de la presse.

Pour de nombreux confrères, Elden Ring mérite la note parfaite © u/GuIVtrue sur Reddit, FromSoftware

On a tous le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 en tête. Souvenez-vous. À l’époque, la presse spécialisée était, là encore, complètement dithyrambique. Gameblog lui avait par exemple donné 10 sur 10 à sa sortie en 2020… Sur PC ! Le test est toujours en ligne. Pourtant, le titre était criblé de problème, même si ces soucis ne concernaient pas que l’optimisation sur PC. Le patch 1.5 récemment sorti a néanmoins arrangé pas mal de choses.

Elden Ring et Cyberpunk 2077 ne sont pas les seuls. Battlefield 2042 a reçu une note de 18 sur 20 chez jeuxvideo.com. Pourtant, et même si de trop nombreux zéros viennent plomber la moyenne, la note des joueurs est de 5,8 sur 20. Pour ne rien arranger, Battlefield 2042 est même l’un des jeux les plus mal notés de l’histoire de Steam. Ce n’est qu’un exemple, parmi d’autres.

Si on ne prend que le PC en compte, comment est-il possible de passer à côté de l’optimisation dans un test ? D’être aussi dithyrambique, alors que le jeu est difficilement jouable, même sur de grosses configurations ? On se le demande. Et vous, qu’avez-vous pensé du jeu jusqu’ici, arrivez-vous à le faire tourner sur votre machine ?

Si Elden Ring s’affiche à 97 sur 100 sur Metacritic, l’avis des joueurs sera autorisé à partir du 26 février à 21 heures sur la plateforme. Et nous avons tout de même hâte de voir s’il y aura une différence.