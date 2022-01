LEGO Ideas : pourquoi autant de projets ont-ils été rejetés en 2021 ?

La plateforme LEGO Ideas permet aux fans des petites briques colorées de proposer un projet sur n’importe quel thème. Les internautes votent pour leurs sets préférés. Dès qu’un projet LEGO Ideas atteint 10 000 votes, il est sélectionné et évalué par LEGO. L’entreprise décide alors s’il sera commercialisé ou non. Il y a quelques jours, le set du château d’Hyrule de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a justement atteint ces 10 000 votes.

Les 36 projets LEGO Ideas sélectionnés pour la troisième et dernière évaluation de 2021 – Crédit : LEGO

Le groupe LEGO vient d’annoncer les résultats de trois évaluations en 2021. Au total, 117 projets ont obtenu le soutien suffisant pour être évalués par LEGO et éventuellement être commercialisés. Cependant, seulement 4 d’entre eux ont obtenu le feu vert et sont en cours de développement. Pourquoi le processus de sélection est-il aussi strict ?

La plateforme LEGO Ideas n’a jamais été aussi populaire

Le design manager de LEGO Ideas, Sam Johnson, s’est confié à Brick Fanatics. Il n’aime pas décevoir les créateurs et les milliers de fans qui ont supporté un projet lorsqu’il annonce les résultats. « C’est la chose la plus effrayante qui soit », a-t-il révélé avant d’ajouter que « un demi-million de personnes vont être déçues que nous ne fassions pas les sets. Mais, nous essayons de choisir les meilleurs pour nous ».

Le set de la grande barrière de corail imaginé par kris_kelvin – Crédit : LEGO

Sam Johnson fait référence à l’évaluation record qui était la première de 2021. En effet, 57 projets avaient atteint les 10 000 votes durant la même période, ce qui ne s’était jamais produit jusqu’à présent. Selon LEGO, la plateforme de crowdsourcing doit une partie de sa popularité actuelle à la pandémie. Tous les projets soutenus ne peuvent évidemment pas être développés. Comme l’a expliqué Sam Johnson, « à cause des contraintes de production et de tout ce qui se passe derrière l’industrie du jouet, nous avons un nombre limité de sets LEGO que nous pouvons fabriquer et c’est pourquoi nous devons choisir ». Ainsi, la PlayStation 5 et la Xbox Series X en LEGO pourraient ne jamais être commercialisées, même si elles récoltent le soutien nécessaire.

Les projets LEGO Ideas sur des thèmes populaires sont plus susceptibles d’être choisis

De nombreux critères sont pris en compte durant le processus d’évaluation des projets LEGO Ideas. Les concepts d’actualité sont plus susceptibles d’être choisis. C’était par exemple le cas du set Sonic de la Green Hill Zone qui est disponible depuis le 1er janvier. Sam Johnson a précisé que « l’évaluation n’est pas seulement réalisée par moi et quelques autres personnes, c’est en fait une évaluation globale. Il y a donc des personnes dans différentes parties de l’entreprise sur leurs marchés respectifs ».

Le set du télescope James Webb imaginé par tonysmyuncle – Crédit : LEGO

Enfin, 36 projets LEGO Ideas se sont qualifiés pour la troisième et dernière évaluation de 2021. Il y a notamment une barrière de corail, un dojo, le télescope James Webb et même un Rubik’s Cube fonctionnel. LEGO annoncera prochainement les résultats de cette évaluation, mais il est tout à fait possible qu’aucun set ne soit choisi comme cela a parfois déjà été le cas.

Source : Brick Fanatics