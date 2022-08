LEGO : les plus gros sets prévus avant la fin de l’année

Plusieurs gros ensembles LEGO sont prévus avant que 2022 tire le rideau. Bowser, Harry Potter, The Office… On fait le point !

Set Le puissant Bowser © LEGO

Vous souhaitez vous frotter à des sets de briques bien garnis ? Cela tombe bien car LEGO prévoit de sortir de gros ensembles d’ici à la fin de l’année. À commencer par le set « Le Poudlard Express » disponible dès le 31 août (76405). Cette édition collector est composée de 5129 pièces et intègre 20 figurines de personnages de la saga comme Ron, Harry, Drago et bien d’autres. Pour rejouer les scènes sur le chemin de Poudlard, il faudra tout de même débourser 499,99 euros.

Par ailleurs, LEGO a officialisé l’arrivée d’un set faisant la part belle au pire ennemi de Mario, « Le puissant Bowser ». Vous pourrez mettre sur pied le roi des Koopas en assemblant les 2807 pièces de cet ensemble vendu 269,99 euros. Il sortira le 1 octobre prochain. Soit à la même date que le set LEGO 21336 dédié à la série The Office. Celui-ci inclut 15 figurines et vous permettra de recréer les bureaux mythiques de la sitcom à succès. Ce set de 1164 pièces coûte 119,99 euros.

LEGO : de Pandora au Poudlard Express en passant par Bowser

Toujours à compter du 1er octobre, les fans d’Avatar auront la possibilité de se ruer sur l’ensemble 75574 nommé « Toruk Makto et l’Arbre des Âmes ». Une fois assemblées, les 1212 pièces recréeront ce lieu iconique du film. On retrouve dans la boîte quatre minifigurines, un Toruk, un Equidius doté de connecteurs et un Arbre des Âmes. Le tout étant agrémenté de trois décors sublimés par des éléments phosphorescents.

Pour rappel, LEGO a commercialisé la réédition collector du Galaxy Explorer depuis le 1er août dernier. Un ensemble qui permet de fabriquer une version plus imposante du vaisseau spatial iconique que le constructeur vendait en 1979. Enfin, les mordus de retrogaming se feront un plaisir de s’attaquer au set LEGO Atari 2600. Vendu 230 euro, cet ensemble fraîchement sorti embarque 2532 pièces. De quoi donner vie à la console, sa manette et trois cartouches qui peuvent également se muer en scènes des jeux auxquels elles se rapportent.