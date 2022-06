LEGO : la réédition collector du Galaxy Explorer sorti en 1979 annoncée

LEGO vient de dévoiler la réédition du célèbre Galaxy Explorer, un vaisseau spatial gris et bleu que la marque vendait en 1979. Fidèle à l’original, mais plus imposant, le set collector de 1254 pièces sera disponible dès le 1er août 2022 au prix public de 99,99 euros.

LEGO Galaxy Explorer 10497 © LEGO

Peu de temps après l’annonce de plusieurs sets Obi-Wan Kenobi, LEGO ramène ses fans dans l’espace alors que la marque célèbre ses 90 ans. L’ensemble emblématique du Galaxy Explorer de 1979 fait son grand retour, dans un modèle plus imposant. Ce nouveau set réédité mesure plus de 13 cm de haut, 52 cm de long et 32 cm de large. Une madeleine de Proust pour beaucoup de fans.

Le Galaxy Explorer 10497 de LEGO est disponible à 99,99 €

Le vaisseau, qui s’inspire de l’original sorti en 1979, affiche les mêmes couleurs. Sa configuration avec l’aile delta intégrée sont les mêmes que sur le modèle d’origine. Il repose sur 3 trains d’atterrissage rétractables. Certaines parties du navire s’ouvrent, alors qu’il peut accueillir jusqu’à 4 astronautes et leur assistant robot.

Malgré sa taille plus imposante, le navire conserve toujours son style si caractéristique dont les fans étaient tombés amoureux en 1979. La conception du vaisseau comprendra trois trains d’atterrissage pliables, des portes arrière ouvrantes qui stockent un petit rover ainsi qu’une rampe rétractable qui pourra être utilisée pour que le rover descende.

Le vaisseau comprendra également un cockpit détaillé ainsi qu’un intérieur équipé d’espaces de vie comprenant deux lits, des ordinateurs et des compartiments de rangement. Ce nouvel ensemble n’inclura toutefois ni la piste d’atterrissage, ni le disque satellite qui étaient fournis avec l’original. Malgré tout, les fans pourront toujours être satisfaits de découvrir l’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités.

Ce modèle collector, comme LEGO l’indique, fait partie d’une collection de sets créés pour les adultes « fans de construction, qui apprécient les conceptions spectaculaires, les détails minutieux et les architectures élégantes ». Les précommandes seront ouvertes prochainement, avec une disponibilité annoncée pour le 1er août 2022 au prix public de 99,99 €.