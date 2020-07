Lenovo Ideapad S340 à 482 € : un PC portable polyvalent à petit prix

482 € pour une machine aussi bien équipée, c’est cadeau. Le S340 est un PC de 15,6 pouces. Son châssis en aluminium ne réinvente pas la roue, mais offre une finition soignée. On y trouve une connectique fournie avec une sortie HDMI, un port SD, deux USB-A, un USB-C et une sortie minijack. Il affiche une dalle TN Full HD. C’est peut-être celle-ci qui pourrait être problématique. Selon certains tests, elle ne serait pas bien calibrée et présenterait de mauvais contraste, colorimétrie et luminosité. Un réglage fin permet néanmoins de réduire ces défauts.

Pour le reste, on a affaire à une configuration solide. Proposé en AMD ou en Intel, c’est ici un S340 sous Ryzen 7 3700U auquel on a droit. Couplé à 8 Go de RAM il avale toutes les taches que l’on peut lui donner. Même en montage photo ou vidéo il s’en sort plutôt bien grâce au GPU Vega 10 qui vient accompagner cette configuration AMD. Une puce graphique qui parvient à se défendre également en jeu. Sur les derniers blockbusters comme Far Cry 5 ou Shadow of Tomb Raider, on est à moins de 30 fps en définition native avec les options graphiques en low. Néanmoins, si l’on vise des titres moins gourmands, on sera ravi d’être tombé sur une machine véritablement polyvalente.

Côté mobilité, le S340 pèse 1,7 kg, ce qui reste correct pour une machine de 15,6 pouces. Son autonomie est de 6h en streaming vidéo sur Netflix. On est là dans les standards du genre, sans qu’il ne réalise de prouesses.

Sans doute qu’à 699 €, ce S340 n’aurait pas été une bonne affaire. À 480 €, on lui pardonne quelques errances. À noter que son mauvais calibrage d’écran n’a pas été retenu par toutes les rédactions l’ayant testé.

