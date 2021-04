Lenovo Legion 2 Pro : des photos volées du smartphone gaming dévoilent son design

Les images dévoilent un design très atypique, puisque les caméras sont placées au centre du smartphone, et on peut voir un logo RGB à l’arrière avec un ventilateur apparent.

Lenovo Legion 2 Pro – Crédit : Antutu / Weibo

À l’avant, le Lenovo Legion 2 Pro dispose d’un grand écran AMOLED FHD+ de 6,92 pouces, compatible avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. Les bordures sont assez épaisses pour un smartphone de 2021, mais certains joueurs seront ravis puisque cela permet de ne pas directement toucher l’écran avec ses doigts. Il sera alimenté par une batterie massive de 5500 mAh, et prendra en charge la recharge filaire 90 W.

Lenovo a donc fait le choix de caractéristiques techniques polyvalentes au niveau de la batterie, contrairement à ses concurrents. En effet, le Xiaomi Black Shark 4 est équipé d’une batterie de seulement 4500 mAh compatible avec surpuissante recharge filaire 120W, et l’ASUS ROG Phone 5 propose lui une batterie de 6000 mAh, mais avec une recharge filaire de seulement 65 W.

Le Legion 2 Pro fait peu de concessions

Sans surprise, le smartphone gaming sera propulsé par un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, et épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1. Côté design, le Lenovo Legion 2 Pro conserve le même design que son prédécesseur puisqu’il est pensé pour être utilisé à l’horizontale. On retrouve le port USB-C sur le côté près des boutons de volume, et la caméra selfie de 44 MP se situera également sur la tranche du téléphone.

Le Lenovo Legion 2 Pro ne sera pas le premier téléphone à disposer d’un minuscule ventilateur pour garder les composants au frais, mais ce sera le premier à en avoir deux. Sur les photos, seul un est visible au dos de l’appareil, mais le smartphone en a bien un deuxième à l’intérieur.

Alors que la plupart des smartphones gaming font des concessions au niveau de la partie photo, ce n’est pas vraiment le cas de ce Legion 2 Pro. En effet, on retrouvera à l’arrière un énorme capteur de 64 MP, l’Omnivision OV64A. Il s’agit d’un des capteurs les plus grands du marché, avec une taille de 1/1.32 pouce. Ce dernier est capable d’enregistrer en 4K 120 fps et 8K 30 fps. Il sera accompagné d’un deuxième capteur encore inconnu, qui fera probablement office d’ultra grand-angle.

Alleged live images of the Lenovo Legion 2 Pro leaked ahead of launch.#Lenovo #LenovoLegion2Pro pic.twitter.com/nN2fMZrWZG — Mukul Sharma (@stufflistings) April 6, 2021

Source : Antutu