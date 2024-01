Soldes Amazon 2024 : les meilleures promotions à ne pas rater cet hiver

Amazon propose également des bons plans intéressants pour les soldes d’hiver 2024. Comme à l’accoutumée, les offres sont nombreuses et portent sur une multitude de catégories de produits. Nous nous sommes ici intéressés aux offres high-tech, et avons sélectionné les meilleures afin de vous aider à faire des économies.

Comme beaucoup de boutiques, Amazon participe aux soldes d’hiver, qui se déroulent du 10 janvier au 6 février 2024. Les promos ne manquent pas en cette occasion, et il peut être assez difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi, afin de vous aider à trouver la bonne affaire, nous avons réuni sur cette page les meilleures offres high-tech d’Amazon pour les soldes d’hiver 2024. Vous trouverez forcément votre bonheur en parcourant notre sélection de smartphones, TV, ordinateurs portables, casques audio et objets connectés à prix cassés !

Les meilleures offres high-tech Amazon des soldes d’hiver 2024

Smartphones

PC portables et consoles

TV

Audio

Divers

Samsung Galaxy Z Fold 5 (256 Go) à 1 649 €

Le Galaxy Z Fold 5 est actuellement en promo sur Amazon pendant les soldes d’hiver. En effet, la version 256 Go est affichée à 1 649 €, au lieu de 1 842,91 €. Soit une économie de près de 200 €. Ce smartphone premium profite d’un généreux écran pliable de 7,6 pouces, qui offre un format tablette confortable pour le divertissement et les tâches du quotidien. Il assure par ailleurs des performances de choix grâce à l’excellent Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, et ses 12 Go de RAM.

Bien que l’autonomie ne soit pas particulièrement son fort, il assure toutefois une bonne journée d’utilisation, à condition de privilégier son écran externe et de limiter son rafraîchissement à 60 Hz, au lieu d’opter pour le mode adaptatif jusqu’à 120 Hz. Doté d’un triple appareil photo de très bonne facture, qui capture de jolis clichés.

Acheter sur Amazon

À lire : notre test du Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (256 Go) à 999 €

Vous attendiez le bon moment pour vous offrir le dernier Galaxy Z Flip 5 ? Les soldes d’hiver sont l’occasion de faire une bonne affaire sur ce smartphone pliable haut de gamme. En effet, en ce moment, Amazon propose le modèle 256 Go à 999 €, au lieu de 1 109 € ; soit une économie avantageuse de 110 €.

Le smartphone de Samsung dispose d’un bel écran AMOLED LTPO de 6,2 pouces, qui lui permet de passer d’un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction des besoins. Ce téléphone pliable propose un format compact une fois plié et profite d’un tout nouvel écran externe de 3,4 pouces, qui étend les possibilités d’usage : répondre aux messages, changer de musique, prendre un selfie, etc. Les performances sont par ailleurs au rendez-vous grâce au Snapdragon 8 Gen 2. L’autonomie a quant à elle été améliorée par rapport au modèle précédent.

Acheter sur Amazon

À lire : notre test du Galaxy Z Flip 5.

PC gamer Asus ROG STRIX-G15-G513RS-HQ004W à 1 999,99 €

Ce PC gamer est actuellement en promo pendant les soldes d’hiver. En effet, Amazon l’affiche au prix de 1 999,99 €, au lieu de 2 422,42 € ; soit plus de 420 € de remise. Le ROG Strix G15 d’Asus dispose d’une fiche technique de haute volée qui lui permet d’assurer des performances irréprochables dans tous les usages, et particulièrement en gaming, l’usage pour lequel il est dédié.

Ce modèle sous Windows 11 compte pour ce faire sur un processeur AMD Ryzen 9-6900H, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 avec 8 Go de mémoire vive, ainsi que 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To. Il dispose par ailleurs d’un écran de 15,6 pouces à la définition WQHD (2,5 K). Ce dernier profite d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d’un temps de latence de seulement 3 ms. On retrouve la signature d’Asus avec la fonctionnalité NumPad. Par ailleurs, le clavier dispose d’éclairage RGB du plus bel effet, ainsi que de LED sous le châssis.

Acheter sur Amazon

TV Samsung QLED The Frame QE50LS03BG à 699 €

Le téléviseur Samsung The Frame QE50LS03BG bénéficie actuellement d’une remise de 100 € sur Amazon. En effet, il est proposé à 699 €, au lieu de 799 € pendant les soldes d’hiver 2024. Ce modèle QLED propose une bonne qualité d’image, grâce à son panneau anti-reflet mat, qui lui permet d’offrir une immersion irréprochable dans tous vos contenus.

Cette TV 4K s’adresse aux amateurs d’art qui souhaitent apporter un cachet supplémentaire à leur intérieur, en accrochant cette magnifique œuvre au mur. En effet, le cadre ressemble à s’y méprendre à un tableau, afin de donner l’illusion que l’on se trouve en face d’une œuvre de musée. À ce propos, l’autre particularité du modèle The Frame est assurément son mode Art, qui permet d’admirer les œuvres des plus grands artistes lorsque la TV est en veille. L’expérience sonore n’est pas non plus en reste grâce à la présence du Dolby Atmos et de la technologie OTS.

Acheter sur Amazon

Les autres offres à découvrir pour les soldes d’hiver

Bien qu’Amazon propose un grand choix de promos pour les soldes d’hiver, vous pourriez toutefois passer à côté de bonnes affaires en vous limitant seulement à cette enseigne. En effet, beaucoup d’autres boutiques proposent des bons plans, tout aussi, voire plus avantageux. C’est pourquoi, nous vous invitons à faire un tour sur nos récapitulatifs qui rassemblent le meilleur des offres des magasins participants. Nous avons également réuni les meilleures offres des soldes d’hiver 2024 par catégories de produits.

Les meilleurs bons plans par boutiques

Les meilleurs bons plans par catégories de produit