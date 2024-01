Meilleures tablettes pas chères : quel modèle choisir en 2024 ? 

Les tablettes tactiles sont généralement vues comme le bon compromis entre le smartphone et l’ordinateur portable. Même si ce marché n’est pas aussi porteur que par le passé, on trouve encore de nombreux modèles. Découvrez notre sélection des meilleures tablettes.

Notre top 3 des meilleures tablettes tactiles

En 2024, il y a deux modèles qui dominent le marché de la tablette tactile : les iPad d’Apple et les Galaxy Tab de Samsung. Mais évidemment, ils ne sont pas les seuls fabricants à proposer ce type de produit. Des marques chinoises comme Xiaomi, Honor ou Realme ont eux aussi leurs propres gammes. Et d’autres souhaitent réinvestir le marché comme Google avec la Pixel Tablet.

Elles peuvent être utiles pour un usage personnel comme professionnel. Que vous souhaitiez surfer sur Internet, jouer à des jeux, ou pour réaliser des dessins avec les différents stylets qui existent dans le commerce. Dans tous les cas, ce guide va être dominé par les produits Samsung et Apple, mais pas seulement. Peu importe l’usage que vous en aurez, voici notre comparatif des meilleures tablettes de 2024.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs Galaxy Tab

Oppo Pad Air, la tablette la plus abordable

La Pad Air est la toute première tablette de la marque chinoise Oppo à être disponible en France. Ses caractéristiques sont modestes à côté des cadors du secteur, mais elle dispose d’un tarif très avantageux. Elle possède un écran LCD de 10,38 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Niveau ergonomie, c’est un très bon choix. Côté puissance, on trouve un processeur Snapdragon 680 couplé à 4 Go de ram. Ce n’est pas la meilleure puce adaptée au gaming. Sur ce point ce n’est pas le modèle le plus conseillée.

Ensuite, pour la partie photo, on retrouve un capteur frontal de 5 Mpx et un autre arrière de 8 Mpx. On va tout de suite se le dire, les performances de ces modules sont très limitées. Si le système photo est essentiel pour vous, mieux vaut passer votre chemin. Enfin, elle est équipée d’une batterie de 7100 mAh qui offre une autonomie de 13 heures en lecture vidéo selon Oppo. Elle est livrée avec un chargeur 18 Watts qui la recharge en 2 heures environ. Sur cette partie, ses performances sont plus qu’honorables.

En bref, si vous cherchez, une tablette pour aller sur les réseaux sociaux ou lire vos mails, l’Oppo Pad Air est un excellent choix. D’autant plus que son rapport qualité/prix est très bon. Elle existe dans une unique version de 64 Go de capacité, mais il est possible d’ajouter une carte mémoire microSD.

À lire aussi : notre test complet de la Oppo Pad Air

Xiaomi Pad 5, le meilleur rapport qualité/prix

La Xiaomi Pad 5 n’est pas le modèle le plus récent de cette sélection, mais c’est aussi la seule tablette commercialisée en France par le fabricant chinois. En termes de rapport qualité/prix, il est difficile de faire mieux que cette dernière. Si vous cherchez un appareil pour lire vos mails ou jouer à des jeux gourmands en ressource, c’est un très bon choix. Déjà, elle est équipée du processeur Snapdragon 860 épaulé par 6 Go de ram. Elle existe dans deux versions de 128 et 256 Go de capacité de stockage.

Mais la version 256 Go n’est plus disponible sur le site de la marque, et elle est difficile à trouver chez les revendeurs. Enfin, il est impossible d’ajouter une carte microSD pour agrandir le stockage. Sinon, son écran dispose d’une dalle OLED de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement fixe de 120 Hz (il est possible de régler manuellement l’écran en 60 Hz). À la vue de son tarif, la qualité est excellente. Pour le son, on trouve un ensemble de quatre haut-parleurs aux performances convenables. Comme souvent la partie photo se révèle anecdotique. Elle est équipée d’un capteur dorsal de 13 Mpx et d’un frontal de 8 Mpx.

En bref, difficile de s’attendre à mieux à ce tarif. Par contre, la Xiaomi Pad 5 ne fait pas les choses à moitié en termes d’autonomie. Elle a une batterie de 8720 mAh qui tiendra plusieurs jours pour un usage basique, et une bonne journée en streaming ou en gaming. Pour résumer, cette Xiaomi Pad 5 offre un incroyable rapport qualité/prix sur le marché de la tablette.

À lire aussi : notre test complet de la Xiaomi Pad 5

Honor Pad 8, la tablette grand format au meilleur prix

Avec la Honor Pad 8, on est ici aussi sur la première tablette du fabricant chinois. Ce n’est pas non plus un modèle très performant, mais elle dispose d’un rapport prix et taille d’écran vraiment bon. Pour commencer sur ce point, elle est équipée d’une dalle LCD de 12 pouces avec un taux de rafraîchissement fixe de 60 Hz. Ce sont des caractéristiques qui suffisent pour un usage à la maison, mais en extérieur, il peut être difficile de voir clairement l’écran.

Ensuite, elle dispose d’un processeur Snapdragon 680 accompagné de 6 Go de ram. Enfin elle existe dans une unique version de 128 Go de capacité et on ne peut pas ajouter de carte microSD. Un de ses points forts se trouve du côté de l’audio. En effet, elle embarque un ensemble de 8 haut-parleurs à la qualité remarquable. Mais la partie photo est elle, une nouvelle fois, négligeable. Le capteur avant comme celui arrière a une résolution de 5 Mpx.

Pour finir, on trouve une batterie de 7250 mAh qui offre une bonne autonomie. Même si cette dernière est un peu inférieure à ses concurrentes des autres fabricants chinois. Quoiqu’il arrive si vous voulez une tablette avec un grand écran sans vous ruiner, la Honor Pad 8 est une très bonne solution.

Apple iPad Pro (2022), le meilleur de la tablette par Apple

Hormis ce point, les deux appareils ont la même fiche technique. Et vous vous en doutez, mais les prix diffèrent énormément d’un produit à l’autre. Pour le reste, on trouve la puce M2 aux excellentes performances. Il est couplé avec 8 ou 16 Go de ram selon la version. Il est possible de trouver ce modèle avec des capacités de stockage allant de 128 Go à 2 To et il est compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération. Pour le système photo, elle est équipée de deux modules à l’arrière : un grand-angle de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 10 Mpx. Il est possible de prendre des vidéos en 4K 60 ips. À l’avant on trouve un capteur de 12 Mpx de très bonne qualité.

Enfin la batterie de 10758 mAh offre une excellente autonomie pour un appareil de ce gabarit. Pour résumer, difficile de faire mieux que cet iPad Pro de 2022 en 2024. Évidemment, il faudra mettre le prix pour se procurer cette tablette.

Apple iPad Air (2022), la plus design des tablettes Apple

Google Pixel Tablet, un retour réussi pour Google sur le marché des tablettes

Longtemps absent du marché des tablettes, Google a finalement fait son retour avec la Pixel Tablet. Ce modèle a la particularité d’être livré avec un dock. Ce dernier la transforme en véritable objet connecté. En effet, il peut servir d’enceinte intelligente, mais aussi de cadre connecté. De plus la fonction ChromeCast est directement intégrée à l’ensemble. Au final, elle est un véritable appareil domotique à elle toute seule.

Du point de vue technique, elle est équipée de l’excellent processeur Google Tensor G2 couplé à 8 Go de ram. Pour ce type de produit ce n’est pas qu’il y a de mieux (surtout quand on le compare aux puces des iPad), mais elle offre un usage fluide à cette dernière. Sinon son écran de LCD de 11 pouces dispose d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La qualité d’affichage est vraiment bonne, mais on aurait tout de même aimé du 90 Hz. Elle dispose d’un capteur photo avant et arrière, les deux ayant une définition de 8 Mpx. Cette partie n’est clairement pas le point fort de la Pixel Tablet.

Pour finir, sa batterie offre une autonomie d’une dizaine d’heures en streaming vidéo. Cependant, il faut presque 3 heures pour la recharger entièrement. Elle existe aussi dans une version 512 Go.

À lire aussi : notre test complet de la Google Pixel Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, la meilleure tablette Samsung

On arrive aux appareils de Samsung et nous allons tout de suite vous présenter la plus premium d’entres elles, la Galaxy Tab S9 Ultra. Elle est issue de la dernière génération de tablette du fabricant et cette version est une excellente alternative à l’iPad Pro d’Apple.

Déjà en termes de puissance, elle embarque le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2, accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM selon la version. Pour le stockage il existe différentes possibilités : 256, 512 Go ou jusqu’à 1 To de stockage. La compatibilité 5G est aussi de la partie selon le modèle. Pour l’écran, on retrouve une dalle AMOLED de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz.

De plus, elle est directement livrée avec la dernière version du S Pen, qui est désormais étanche comme la tablette (IP68). Ce dernier est toujours aussi précis, et agréable à utiliser. Il se recharge sans-fil grâce au magnétisme de ce modèle. Côté autonomie, c’est du solide grâce à une batterie de 11 200 mAh. Elle brille aussi par la qualité de ses deux capteurs photo à l’avant de 12 Mpx. Particulièrement utile pour les appels en visio. En bref, il s’agit à ce jour, de la meilleure Galaxy Tab commercialisée par Samsung.

À lire aussi : notre test complet de la Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab A8, la tablette pour toute la famille

Pour finir avec les tablettes Samsung, nous mettons en avant la Galaxy Tab A8. Elle dispose d’un prix modéré et est parfaite pour les enfants. L’écran est mis en valeur par de fines bordures et la dalle LCD de 10,5 pouces est une vraie réussite. Mais le taux de rafraîchissement est bloqué à 60 Hz.

Ce n’est pas non la plus puissante dans son domaine. Même si son processeur Unisoc Tiger T618 couplé à 3/4 Go de ram est suffisante pour un usage quotidien. Et sans entrer dans le détail, ce modèle non plus ne brille pas par ses performances en photo. L’autonomie de cette Galaxy Tab s’avère plutôt convaincante, en dépit du boîtier très fin. Et cela grâce à une batterie de 7040 mAh. Hélas, son chargeur 7,5 watts n’est pas des plus performants. Il faut environ 4 heures pour la recharger entièrement.

La surcouche One UI qui apporte un mode Kids dédié aux enfants (sous la surveillance de leurs parents) est un véritable plus. Si vous cherchez une tablette abordable, bien adapté aux plus jeunes et qui les tiendra occupés pendant de longs voyages, Samsung Galaxy Tab A8 est une très bonne solution.

Lenovo Tab P12 Pro, l’alternative haut de gamme à Samsung et Apple

Actuellement, le marché des tablettes haut de gamme est largement dominé par Apple et Samsung. Mais Lenovo avec sa Tab 12 Pro, compte bien leur prendre certaines parts de marché. Et il faut dire que cette dernière est particulièrement convaincante. Tout d’abord, l’écran dispose d’une dalle Amoled de 12,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le niveau de contraste et la luminosité offerte sont très remarquables. Ensuite, elle embarque un processeur Snapdragon 870 couplé à 8 Go de ram. Côté performances, il n’y a rien à redire.

Mais le point le plus intéressant ici est la présence du Precision Pen de troisième génération. En termes d’ergonomie et d’accessibilité, il n’a pas à pâlir devant ses concurrents de Samsung ou Apple. D’ailleurs, il s’intègre très bien à l’arrière de l’appareil lorsqu’il est rangé. Pour la partie photo, il dispose d’un ensemble deux modules à l’arrière : un grand-angle de 13 Mpx et ultra grand-angle de 5 Mpx. Et à l’avant on trouve un module de 8 Mpx. Comme toujours avec ce type d’appareil, la partie photo, n’est pas ce qui fait de mieux. Mais la caméra frontale dispose d’une bonne qualité par rapport à d’autres modèles (comme les versions chinoises de ce guide).

Enfin, elle dispose de la compatibilité 5G et fonctionne sous Android 11. Et sa batterie de 10200 mAh offre une excellente autonomie. En bref, si vous voulez une tablette haut de gamme, sans acheter un produit Apple ou Samsung, la Lenovo Tab P12 Pro est le meilleur choix possible.

🧐 Quel est l’intérêt d’avoir une tablette en 2024 ?

On l’a dit au début de ce comparatif, mais une tablette tactile est un véritable compromis entre le smartphone et l’ordinateur portable. Parmi ses avantages il y a l’autonomie, qui en règle générale, est supérieure. La taille de l’écran est aussi un facteur à prendre en compte. En effet, il est généralement plus agréable de réaliser des tâches du quotidien sur un grand écran que depuis son téléphone. D’autant plus si vous êtes un amateur de jeux mobiles.

On peut aussi évoquer l’ergonomie qui est toujours très bonne avec tous les modèles. Si vous savez vous servir de votre smartphone, vous saurez vous servir de votre tablette. Mais l’inverse n’est pas toujours vrai avec un ordinateur. Surtout pour les plus petits ou les moins experts en technologies. Elles sont aussi polyvalentes. On peut les utiliser pour un usage personnel ou professionnel. Enfin, elle sera généralement plus résistante aux virus et autres malwares qu’un ordinateur portable.

Pour le côté accessoire, il est depuis longtemps possible d’utiliser des stylets dédiés ou des claviers amovibles. Et la majorité des fabricants (sauf Apple) ajoutent des ports microSD à leurs appareils pour permettre d’augmenter le stockage. Ce qui ne va pas vous obliger à acheter le modèle le plus cher pour profiter d’une grande mémoire.

📲 Quelles sont les meilleures marques de tablettes tactiles ?

Vous l’ignorez peut-être, mais cela fait très longtemps que Samsung et Apple dominent le marché de la tablette tactile. Si on ne doit évoquer que les deux là, sachez qu’en termes de performances et de qualités globales, leurs produits sont assez proches.

La seule véritable différence se trouve du côté de l’écosystème. Chez le géant coréen, les Galaxy Tab fonctionnent avec l’interface One UI dérivé d’Android. À l’opposé, les iPad disposent du système iPadOS spécialement développé pour les modèles d’Apple. Donc si vous hésitez entre les deux fabricants, tout dépendra de vos goûts et vos envies.

Évidemment ce ne sont pas les deux marques sur le marché. D’autres fabricants comme Honor, Realme, Xiaomi et Oppo proposent des produits d’entrée et de milieu de gamme à des prix vraiment abordables. Bien sûr leurs fiches techniques ne peuvent pas rivaliser avec les deux géants. Mais selon votre usage ils peuvent être une très bonne solution.

Enfin, sur le domaine du haut de gamme, seul des marques comme Lenovo, Asus ou Google, peuvent réussir à rivaliser (plus ou moins) avec les iPad et les Galaxy Tab.

💰 Quel est le prix moyen d’une tablette tactile ?

De nos jours, le prix des tablettes oscille entre un peu plus de 100 euros et 1000 euros. En résumé, tout le monde peut trouver son bonheur, peu importe son budget. Cependant, d’un modèle à l’autre, les performances, l’autonomie et la qualité d’affichage peuvent fortement différer. Voici un résumé des différentes gammes :

Aux environs de 100 euros, on retrouve des appareils avec des petites diagonales (7 ou 8 pouces), avec peu de stockage disponible et des performances limitées. Elles sont intéressantes pour un usage basique comme consulter ses réseaux sociaux ou lire des livres à la place d’une liseuse.

on retrouve des appareils avec des petites diagonales (7 ou 8 pouces), avec peu de stockage disponible et des performances limitées. Elles sont intéressantes pour un usage basique comme consulter ses réseaux sociaux ou lire des livres à la place d’une liseuse. Aux alentours de 400/500 euros, il existe des modèles avec des diagonales d’environ 10 pouces qui offrent une très bonne qualité d’affichage. C’est un bon choix pour regarder des films ou des séries en streaming. De même, leurs performances sont suffisantes pour du gaming.

il existe des modèles avec des diagonales d’environ 10 pouces qui offrent une très bonne qualité d’affichage. C’est un bon choix pour regarder des films ou des séries en streaming. De même, leurs performances sont suffisantes pour du gaming. Au-dessus de 500/600 euros, on trouve essentiellement des tablettes haut de gamme. En règle générale, elles disposent de grandes diagonales et offrent d’excellentes performances. Ce sont des produits conseillés si l’on a un usage professionnel de ces dernières. Certaines sont même excellentes pour utiliser des logiciels de montage vidéo pourtant gourmands en puissance. En bref, vous pouvez tout faire avec.

📐 Quelle taille d’écran choisir pour une tablette tactile ?

Sur cette question, tout va dépendre des envies et des besoins de chacun. En règle général, on aura tendance à vous conseiller au minimum le format 10 pouces pour profiter à fond de votre tablette. Ensuite, il est possible de trouver de très bons produits avec des formats plus petits ou même plus grands.

Une nouvelle fois, tout va dépendre de l’usage que vous allez faire de votre appareil. Pour un usage basique, les petits formats suffisent, si vous êtes amateur de Netflix et autres, visez un format moyen. Enfin si vous en avez un usage professionnel, mieux vaut viser des modèles avec de grands écrans.

Quels accessoires choisir avec ma tablette ?

Au moment d’acheter votre nouvelle tablette tactile, il peut être intéressant de se procurer les accessoires qui conviennent. Tout d’abord, on peut évoquer les stylets comme les S Pen de Samsung ou l’Apple Pencil. Ces derniers peuvent offrir une meilleure expérience si l’on a, par exemple, l’habitude de faire du dessin. De même, un support a tout son intérêt si vous utilisez ce type de produit. Dernière chose, une souris sans fil et un clavier sont utilisables avec la majorité des appareils. Cependant, si vous avez un usage basique de votre tablette, ce n’est pas l’investissement le plus nécessaire.

Ensuite, il y a la partie protection. Il est toujours bon d’investir dans une protection d’écran et une housse pour éviter les mauvaises surprises. C’est d’autant plus utile si l’on se déplace souvent. Enfin, pour les gamers, il peut toujours être intéressant de se procurer une manette dédiée.