Les 10 jeux à faire absolument si vous aimez Cyberpunk 2077

Vous venez de terminer Cyberpunk 2077 et cherchez une nouvelle expérience vidéoludique cyberpunk ? Nos développeurs ont imaginé des univers très vastes se reposant sur des gameplays géniaux. Voici nos jeux préférés se déroulant dans un monde cyberpunk avec des approches toutes différentes pour trouver votre bonheur parmi cette sélection.

Malgré un lancement compliqué, Cyberpunk 2077 reste un bon jeu. Une histoire passionnante à l’écriture brillante, une ville de Night City immersive, un gameplay grisant… Le titre de CD Projekt dispose de beaux arguments. Beaucoup attendent son futur DLC annoncé alors que la série Edgerunners de Netflix fait exploser le nombre de joueurs.

Mais il existe d’autres expériences se déroulant dans un univers cyberpunk. Fans de Cyberpunk 2077, voici les expériences vidéoludiques qui risquent de vous plaire !

La franchise Deus Ex

Un monument du genre cyberpunk. Si les épisodes ne se valent pas et que beaucoup considèrent le premier comme un chef d’œuvre contrairement aux autres, l’expérience reste belle. Plongez dans un monde où l’homme a fusionné avec la machine. La promesse d’une écriture riche avec plusieurs approches disponibles pour votre personnage.

On regrette tout de même les combats de boss peu intéressants de Human Revolution et la fin précipitée de Mankind Divided. On espère toujours la suite de ces jeux qui vont vous faire passer de longues heures dans un monde cyberpunk passionnant !

Blade Runner

Blade Runner reste un monument du Septième art. Rejeté à sa sortie, le long-métrage de Ridley Scott est désormais culte avec la brillante bande-originale du regretté Vangelis. Mais saviez-vous qu’un jeu a été publié ? Un titre tellement brillant qu’une version remaster existe depuis 2022.

Ce jeu cyberpunk vous fait incarner Ray McCoy, un flic débutant qui traque les fameux réplicants dans les rues pluvieuses d’un Los Angeles impressionnant. Ce point & click est une brillante réussite avec une bande-son d’une qualité indéniable. Vu son petit prix, on le recommande.

System Shock 2

Et si on vous disait que plonger dans un monde cyberpunk horrifique est possible ? System Shock 2 risque de vous faire suer. Ce FPS avec de grosses mécaniques RPG se déroule dans un vaisseau spatial en détresse. Et le chemin jusqu’au générique de fin ne sera pas facile puisque Shodan va vous mettre des bâtons dans les roues.

Il s’agit d’une intelligence artificielle maléfique, un élément très prisé dans l’univers cyberpunk. Cette antagoniste en est le parfait exemple. Les amateurs de rétrogaming apprécieront l’expérience qui vaut vraiment le coup !

Shadowrun : Dragonfall

Les jeux Shadowrun se basent sur un jeu de rôles sorti en 1989. Cet épisode appelé Dragonfall est un mélange improbable (mais gagnant) de cyberpunk et de high fantasy. Un RPG noir dans un décor urbain très riche se déroulant à Berlin 2054.

Le jeu plaira aux amateurs de stratégie avec des combats au tour par tour et plusieurs classes. Constituez l’équipe parfaite pour une aventure longue de plusieurs heures qui risque de vous scotcher !

Neo Cab

Ce jeu part d’un postulat simple. Vous conduisez un taxi alors que la plupart des gens de ce monde cyberpunk sont passés à la conduite automatique. Sauf qu’il leur manque la chaleur humaine que vous allez devoir combler en faisant la parlotte durant le voyage. L’intrigue est plus vaste en formant une sorte d’anthologie de clients pour le moins étranges mais fascinants.

Par exemple, la fille que ses parents ont enfermée dans une armure électrique pour la protéger. Un titre qui va vous subjuguer par la singularité de son gameplay, de son écriture et de son univers.

The Red Strings Club

Le cyberpunk permet des expériences singulières comme celle proposée par The Red Strings Club. Un titre qui mise sur le dialogue et l’interaction avec des personnages singuliers. Le barman soutire des infos à ses clients, le hacker Brandeis dupe les gens au téléphone avec une voix modifiée et l’androïde Akara-184 manipule les émotions avec des implants.

Croyez-nous, vous allez rester accroché aux échanges de cette galerie de gens venus d’un univers futuriste pas forcément très joyeux.

Ruiner

C’est le titre parfait pour les joueurs à la recherche d’un gameplay nerveux avec une action très riche, des effets de partout et des ralentis. Ruiner rassemble l’esthétique cyberpunk avec des personnages modifiés par des implants et autres gangs violents.

L’action se veut ultra fluide à mesure que vous changez vos armes pendant les affrontements pour vous débarrasser de vos ennemis dans un flot continu de violence. On adore l’expérience !

The Ascent

Argument de taille de The Ascent, l’aventure peut se parcourir à plusieurs ! Le gameplay rappelle fortement Ruiner cité précédemment. Une caméra au-dessus des personnages et une action frénétique avec des coups de feu à chaque seconde contre des gangs.

Le tout dans un flot continu de gore et des êtres humains mais aussi extraterrestres réduits à l’état de simples travailleurs. La vie n’est pas simple dans The Ascent, mieux vaut porter un flingue à sa ceinture !

Final Fantasy 7

Mine de rien, Final Fantasy 7 reste un JRPG se déroulant dans un monde cyberpunk. D’autant plus que le jeu porte le traumatisme des bombes nucléaires qu’a connu le Japon. L’action se déroule dans une ville sinistre du futur appelée Midgar.

Les pauvres vivent sous les riches, comme dans le film Metropolis de Fritz Lang. Les mieux lotis peuvent profiter de gratte-ciels mais la colère gronde. Le joueur incarne Cloud, un terroriste écologique qui se bat contre une multinationale malfaisante.

Umurangi Generation

Umurangi Generation se base sur la vision du futur que se faisaient les années 80, comme dans Blade Runner. Un jeu de photographie dans lequel il faut documenter Tauranga Aotearoa, une ville cyberpunk, alors qu’une crise se prépare.

Photographiez les rues de la ville où se trouvent des méchas et autres CRS. Vous allez adorer parcourir cette ville à la vie fourmillante.

