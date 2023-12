Les 10 meilleurs films de Martin Scorsese

En 2023, Martin Scorsese sortait Killers of the Flower Moon, son 26ème long-métrage en 56 ans de carrière. Avec une filmographie bien remplie, il faut démêler les chefs-d’œuvre des quelques films du Maestro qui méritent moins l’attention. Voici notre sélection.

Martin Scorsese en 2023 © Wikimedia Commons

Si vous ne l’avez pas encore vu, Killers of the Flower Moon sort bientôt sur Apple TV+. Quoi de mieux pour célébrer cette sortie que de revoir la discographie de Martin Scorsese ? Âgé maintenant de 81 ans, le maestro a une filmographie longue comme le bras. Si la plupart de ses films sont des chefs-d’œuvre, il vaudra mieux oublier certains. Alors pour vous éviter de tomber sur ces rares moutons noirs, voici notre sélection des meilleurs films de Scorsese, et dans l’ordre chronologique s’il vous plaît.

1975 – Taxi Driver

© Columbia

Premier succès de Scorsese pour lequel il sera nommé aux Oscars, Taxi Driver raconte l’histoire de Travis Bickle. Ce jeune homme paumé vit à New York, où il prend un emploi de chauffeur de taxi de nuit pour faire face à ses insomnies chroniques et à sa solitude. Pour tromper l’ennui, il se rend dans les cinémas pornographiques mais paradoxalement, il est dégoûté par la dégénérescence et la criminalité rampante dans le New York des années 70. Rejeté par Betty, une jeune femme brillante, il se laisse aller à ses pulsions violentes.

1980 – Raging Bull

© United Artists

Raging Bull est l’adaptation des mémoires de l’ancien champion de boxe Jake LaMotta, joué par Robert De Niro. En 1941, Jake est un jeune boxeur qui subit sa première défaite contre après un arbitrage controversée. Joey, son frère, discute alors avec ses contacts au sein de la mafia de la possibilité de remporter le titre de champion poids moyen par des moyens détournés, mais Jake se refuse à tricher : il veut gagner le championnat par ses propres moyens. Le début de son ascension dans le monde de la boxe, perturbée par une vie personnelle agitée, marquée par la jalousie.

1982 – La Valse des pantins (The King of Comedy)

© 20th Century Fox

Encore une fois, Robert de Niro prend le rôle principal dans La Valse des pantins, cette fois-ci celui d’un comédien raté atteint d’une maladie mentale. Il tente de faire rire par tous les moyens, même les plus extrêmes. Attention si vous êtes allergique au malaise, que vous rougissez à la place des gens qui devraient avoir honte, ce film vous mettra à rude épreuve. Toutes ces blagues ratées mèneront son auteur à des extrémités qui rappelleront à beaucoup le film Joker, sorti en 2019.

1985 – After Hours

Plutôt méconnu par rapport aux autres films du maestro, After Hours mérite pourtant amplement sa place dans cette sélection. Sorti en 1985, cette tragi-comédie rappellera Taxi Driver en nous plongeant le temps d’une nuit dans les bas-fonds de New York. Le protagoniste, Paul, enchanté par la rencontre d’une jeune femme dans un café, s’embarque dans une soirée qui tourne rapidement au cauchemar. Accumulant les déboires, à commencer par son argent qui s’envole par la fenêtre d’un taxi, Paul n’a aucun répit et doit demander de l’aide à des personnes au bord de la folie.

1990 – Les Affranchis (Goodfellas)

© Warner Bros.

Si Les Affranchis amène le genre du film de gangster à son sommet, c’est peut-être parce qu’il s’agit d’une histoire vraie. Adaptation de la biographie Wiseguy de Nicholas Pileggi, le film suit l’ascension et la chute de Henry Hill (Ray Liotta) dans la pègre de 1955 à 1980. On y retrouve également Robert De Niro et Joe Pesci dans les rôles mémorables de ses partenaires de crime. Ce casting trois étoiles fournit une performance impressionnante, qui nous plonge dans un monde de tensions et de trahisons.

1995 – Casino

© Universal Pictures

Et une histoire vraie de gangsters de plus ! Tout comme Les Affranchis, Casino est aussi le produit de la collaboration entre Scorsese et Nicholas Pileggi. Le film est une adaptation du livre de ce dernier, Casino : Love and Honor in Las Vegas. De Niro est Sam “Ace” Rothstein, un expert en paris à qui la mafia de Chicago demande de superviser les opérations d’un casino à Las Vegas. À travers sa vie, Sam doit faire face aux difficultés inhérentes à ce travail légal où se mêle le crime.

2005 – Les Infiltrés (The Departed)

© Warner Bros.

Les Infiltrés est à la fois un remake de Infernal Affairs, film Hong Kongais sorti en 2002, mais aussi inspiré librement de l’histoire vraie du gang de Winter Hill à Boston. Frank Costello (Jack Nicholson), chef de la mafia irlandaise, fait de Colin Sullivan (Matt Damon) sa taupe au sein de la police du Massachusetts. Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), un agent de la police sous couverture tente quant à lui d’infiltrer le gang de Costello. C’est alors le début d’un jeu du chat et de la souris entre Sullivan et Costigan pour exposer la véritable identité de l’autre en premier.

2010 – Shutter Island

© Paramount

1954, le marshal Edward “Teddy” Daniels incarné par Leonardo DiCaprio enquête sur la disparition d’un patient d’un établissement psychiatrique situé sur une île. Avec son partenaire joué par Mark Ruffalo, ils découvrent petit à petit que quelque chose ne tourne pas rond sur Shutter Island. Leur enquête les mènera jusqu’à un twist formidable, qui laissera même les fans de The Usual Suspects bouche bée. Si vous n’avez pas encore vu ce film, l’un des meilleurs de l’année 2010, foncez.

2017 – Le Loup de Wall Street (The Wolf of Wall Street)

© Paramount

En 1987, Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), âgé de 25 ans, décroche un emploi d’agent de change à Wall Street sous la direction de Mark Hanna (Matthew McConaughey). Rapidement séduit par la culture de la bourse, le jeune homme est convaincu par son mentor que le seul objectif d’un courtier est de gagner un maximum d’argent. Suite au krach boursier de 1929, il perd son emploi et part travailler pour une société de bas étage spécialisée dans les actions de faible valeur. Grâce à son style de vente agressif au bord de la légalité et aux commissions élevées, il s’enrichit rapidement. C’est le début d’une ascension marquée par l’argent facile et la drogue.

2023 – Killers of the Flower Moon

© Apple Studios

3h30, ça peut faire peur, mais Killers of the Flower Moon ne marque aucune longueur. The Irishman durait tout aussi longtemps, pourtant il était beaucoup plus difficile à regarder d’une traite. Le dernier film de Scorsese raconte l’histoire dans les années 1920 de la tribu native amérindienne des Osages. Cette tribu relocalisée dans l’Oklahoma découvre des réserves de pétrole sur son territoire, qui l’enrichissent considérablement. Cet argent facile attire la convoitise de Blancs mal-intentionnés qui souhaitent se marier avec les femmes Osages pour leur héritage.