Les Airpods 2 sont à prix cassé chez la Fnac !

On a trouvé une offre à ne rater sous aucun prétexte chez la Fnac : des Airpods 2 avec une réduction de -20% ! Alors qu’on ne trouve que trop rarement des produits Apple à petit prix, il serait dommage de passer à côté…

Grâce à cette offre, les écouteurs sans fil se retrouvent ainsi à seulement 119€ au lieu de 149€. On ne parle donc pas ici d’une petite réduction, mais bel et bien d’un changement de prix intéressant.

En plus, si vous achetez ces Airpods 2 aujourd’hui chez la Fnac, vous bénéficiez d’un autre cadeau : 4 mois d’abonnement offerts pour Apple Music Spécial Famille. Dès que vous avez reçu vos écouteurs, vous pouvez donc de suite vous rendre sur Apple Music et écouter toutes vos chansons favorites !

Profitez du meilleur avec les Airpods 2 d’Apple

Avec les Airpods 2 d’Apple, vous profitez d’écouteurs d’exception capables de savoir seuls quand ils sont mis dans une oreille pour se connecter automatiquement à vos appareils. Et pour économiser la batterie, il se déconnecte aussi automatiquement dès qu’ils sont enlevés de vos oreilles, sans aucun geste de votre part à part celui d’enlever les écouteurs !

Très performants, ils sont dotés d’une puce H1 conçue par Apple spécialement pour les écouteurs. Celle-ci vous apporte une vitesse de connexion largement améliorée. Ils se connectent ainsi à vos appareils 2x plus vite et proposent une connexion 1,5x plus rapide pour les appels téléphoniques. Grâce à cette puce, Apple a également réussi à réduire le temps de latence de 30%. Vous pouvez ainsi regarder des vidéos et jouer à des jeux sans aucun décalage entre ce que vous voyez et ce que vous entendez.

Très pratiques, vous pouvez les emmener partout avec vous grâce à leur étui de charge. Ce dernier vous permet d’atteindre jusqu’à 24h d’autonomie. Sans le boîtier, ils tiennent tout de même 5 heures si vous écoutez de la musique et 3 heures si vous êtes en plein appel téléphonique. Pour les urgences, pas de panique : ils proposent 3h d’écoute ou 2h de conversation téléphonique après seulement 15 minutes de charge.

En prime, la charge est très facile grâce au boîtier de charge sans fil livré avec les écouteurs ! Il vous suffit de poser vos écouteurs sur ce dernier pour que la charge commence (un témoin LED vous indique le début du chargement).