Les animaux sont des influenceurs plus convaincants que les humains

Une étude révèle que les animaux de compagnie sont des influenceurs plus populaires et plus convaincants que leurs homologues humains sur les réseaux sociaux.

Crédit : Sam Lion – pexels

Aujourd’hui, les animaux influenceurs, aussi appelés “petfluencers” sont devenus aussi populaires qu’incontournables. Stars des réseaux sociaux, MJ et Will sont des chiens beagle instagrammeurs comptabilisant plus de 85 mille followers, tout comme Mika et Mocha, les félins aux 246 000 followers… Et ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres.

Une nouvelle étude démontre que ces petfluencers pourraient avoir des avantages sur leurs concurrents humains, non seulement en termes de mignonnerie, mais aussi en termes de confiance, et donc de retombée médiatique.

Les followers ressentent davantage de sincérité dans les publications de petfluencers

L’étude, publiée dans The Journal of Advertising Research, analyse comment les followers réagissent face aux marques défendues par ces animaux médiatisés. Pour cela, ils ont comparé les réactions de consommateurs face des publications d’influenceurs humains sur des produits de marques fictives, par rapport à celles de petfluencers sur les mêmes produits. Et il s’agit de produits pour les humains, et non des produits pour animaux.

Le résultat est sans appel : l’influenceur animalier a surpassé l’influenceur humain en termes de likes des consommateurs.

L’étude souligne également que les followers se “lassent” rapidement et ont moins confiance en leurs influenceurs humains lorsque le nombre de publications sponsorisées est trop récurrent. Ainsi, les petfluencers peuvent représenter une alternative intéressante pour les marques.

Laura Lavertu, maître de conférences en marketing à l’université de Strathclyde, précise : “Alors que le pouvoir de persuasion des influenceurs humains découle souvent de leur relativité ou de l’attrait qu’ils suscitent, les influenceurs animaliers sont considérés comme plus authentiques et sincères. Parce qu’ils sont des animaux de compagnie, ils n’ont pas d’intentions cachées. Ils n’ont pas le bagage ou les scandales qui suivent parfois les influenceurs humains, ce qui les rend plus dignes de confiance”.

Si on ajoute à cela, l’algorithme de TikTok qui peut rendre accro en 35 minutes, et enchaîne les vidéos sans toucher à l’écran, les marques ont tout intérêt à associer ce combo marketing pour toucher une cible plus large.