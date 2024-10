TikTok rend accroc en 35 minutes, le plus jeunes particulièrement visés

Image par WOKANDAPIX de Pixabay

Souvent poussés sur le devant de la scène pour leurs effets néfastes sur les plus jeunes, les réseaux sociaux sont maintenant interdits aux jeunes de moins de 15 ans sans accord parental.

TikTok est particulièrement visé tout d’abord pour son côté addictif, mais surtout pour les vidéos potentiellement dangereuses qui y circulent, notamment les défis idiots et dangereux que les élèves se relaient. Outre cela, c’est notamment son algorithme qui est pointé du doigt pour avoir été jusqu’à pousser au suicide des adolescents fragiles.

La plateforme est par ailleurs régulièrement accusée d’espionner ses utilisateurs pour le bénéfice de son pays mère, la Chine. En France, il est d’ailleurs interdit sur les appareils mobiles des fonctionnaires.

TikTok, une véritable drogue visuelle ?

Outre son algorithme maison, souvent jugé dangereux, la plateforme chinoise de vidéo courtes propose aussi des fonctionnalités dont le but est de vous garder vissé à votre écran. Ainsi, le service permet de lancer un scroll automatique, celui-ci enchaîne les vidéos. Dès que vous en avez fini une, la suivante commence à être lue, sans que vous ayez besoin de descendre dans la page.

Mais ce n’est pas tout. En effet, malgré les efforts de divers pays pour limiter l’accès à TikTok aux plus jeunes, la plateforme, et son propriétaire ByteDance, continue de réaliser des actions dans leur direction.

Cela a été révélé dans une fuite de documents internes qui a donné lieu à la mise en place de poursuites judiciaires aux USA. Pourtant, la plateforme est parfaitement au courant des effets néfastes qu’elle peut avoir sur la jeune génération.

Le procureur général du Kentucky, à qui l’affaire a été confiée, a utilisé les documents fournis pour mettre en avant les pratiques controversées de la plateforme vidéo. De quoi se poser des questions sur la sécurité des plus jeunes. Les documents présentent ainsi tous les points stratégiques mis en place par TikTok pour que les utilisateurs, et notamment les plus jeunes, passent de plus en plus de temps sur le réseau social.

D’après certains documents issus d’une autre fuite, le géant chinois serait non seulement tout à fait conscient de l’effet de dépendance de sa plateforme, mais aurait aussi mesuré le temps nécessaire à la mise en place de cette dépendance. Il suffirait ainsi juste 35 minutes de visionnage pour que l’utilisateur ne puisse plus s’en passer.

Un phénomène de compulsion se met alors en place, et l’utilisateur ne pense plus qu’à retourner visionner des vidéos. Cela a des effets néfastes sur le phénomène d’apprentissage (l’esprit étant occupé par autre chose) mais aussi sur la santé mentale, comme dans n’importe quel cas d’addiction. On remarque alors une diminution des contacts humains et des troubles du sommeil, entre autres.

Et tout cela malgré la mise en place d’outils de limite du temps de visionnage ou de temps d’écran. De plus, les informations de TikTok indiquent que 95% des utilisateurs ont moins de 17 ans. L’expulsion des profils de moins de 13 ans (et de moins de 15 ans) est également loin d’être la priorité de la plateforme et la plupart de ces profils seraient toujours actifs.

La protection des mineurs en question

D’autres faits troublants ont été mis en lumière, notamment des adultes qui entreraient en contact avec de très jeunes influenceurs afin de leur demander de tourner des images le plus dénudées possibles. Une enquête interne de ByteDance a d’ailleurs prouvé les faits, avec un envoi de cadeau lorsque les images étaient du goût de la personne qui les avait demandées.

À cela s’ajoutent des informations indiquant que la modération des contenus vidéos ne serait pas réalisée par des humains, mais par une intelligence artificielle. Cela pose des questions sur l’efficacité de ce modèle, l’intelligence artificielle doit en effet être entraînée pour reconnaître les contenus dangereux, mais est-elle capable de tous les détecter ? Surtout que l’algorithme de base de TikTok affiche déjà un biais certain puisqu’il permet la mise en avant de vidéo selon des critères de beauté aujourd’hui dépassés.

Bien entendu, ByteDance se défend en indiquant que les documents fuités ne seraient plus actifs et qu’ils n’ont été dévoilés que pour nuire à TikTok.

Si c’est peut-être le cas, l’avenir de TikTok ne prend de toute manière pas la bonne direction, et la plateforme vidéo est en passe d’être interdite aux USA, et peut-être même en Europe.