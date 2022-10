Mon compte Instagram n’est plus accessible : comment le récupérer ?

Votre compte Instagram est bloqué et vous ne savez pas comment le retrouver ? C’est embêtant mais rassurez-vous : il n’y a rien d’irrémédiable ! Suivez nos étapes pas à pas et vous pourrez poster de nouveau vos clichés en quelques minutes.

Mise à jour 31 octobre 2022 : En ce début de semaine, les utilisateurs d’Instagram sont confrontés à une panne d’ampleur. Nombre de comptes ont tout bonnement été suspendus. Instagram planche activement sur le problème, s’excusant pour la gêne occasionnée. On vous conseille de patienter jusqu’au déploiement d’un éventuel correctif, les techniques de récupération par mail ou SMS étant visiblement inefficaces. « Compte Instagram supprimé/bloqué à l’instant sans la moindre raison. J’ai tenté la récupération par mail et sms, rien a faire », confie ainsi un utilisateur.

Article originel :

Plusieurs raisons peuvent vous empêcher de vous connecter à votre compte Instagram. Nous allons les lister ci-dessous.

J’ai perdu mon mot de passe Instagram. Que faire ?

Instagram vous propose de vous connecter avec vos identifiants Facebook. Si vous avez changé de mot de passe récemment, il se peut que vous deviez vous reconnecter avec ce nouveau mot de passe.

Si votre mot de passe ne fonctionne toujours pas, sur l’écran de démarrage d’Instagram, allez sur Obtenir de l’aide pour se connecter.

Indiquez votre nom d’utilisateur et cliquez sur Suivant puis choisissez Besoin d’aide supplémentaire ?

Une liste d’éléments apparaît alors. Choisissez Je ne peux pas me connecter à l’email de mon compte et suivez les étapes indiquées à l’écran.

Si vous avez choisi de vous faire renvoyer un lien par email mais que celui-ci n’arrive pas, allez directement voir dans le dossier spam de votre boite mail et dans l’onglet Promotions (pour les utilisateurs de Gmail).

Si le mail n’apparaît toujours pas, il se peut que votre fournisseur d’accès rejette les mails d’Instagram pour une raison qui lui est propre. Il vous faudra dans ce cas contacter votre prestataire de messagerie.

Mon compte Instagram a été piraté

Si vous pensez que votre compte Instagram a été piraté, il se peut que le pirate tente de changer l’adresse email associée à votre compte. Vous recevrez dans ce cas un email de la part d’Instagram vous permettant d’annuler ce changement.

Sinon, rendez-vous sur l’application, depuis l’écran de connexion. Indiquez votre nom et allez sur Suivant. Sélectionnez Besoin d’aide supplémentaire ? puis choisissez Mon compte a été piraté et suivez les instructions.

Enfin et si le cas qui vous affecte n’est pas listé ci-dessus, suivez les étapes jusqu’à la liste et sélectionnez Autre (sous Mon compte a été piraté). Puis décrivez votre cas dans le champ plus bas. Votre demande sera automatiquement envoyée aux équipes d’Instagram.

>> Forum : vous cherchez de nouveaux followers ? Présentez votre compte à la communauté.