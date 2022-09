Les Anneaux de Pouvoir : Amazon suspend les avis de la série pour éviter le review bombing

Amazon a décidé de suspendre tous les avis de sa nouvelle série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir pendant trois jours afin d’éviter le review bombing. Cette nouvelle politique s’applique à l’ensemble des films et séries d’Amazon.

Seulement les deux premiers épisodes des Anneaux de Pouvoir sont disponibles sur Prime Video, mais la série est déjà victime de review bombing. Elle subit un review bombing pour des raisons politiques avec des internautes qui s’attaquent au casting. Ils s’en prennent plus spécifiquement aux femmes et aux minorités. Par conséquent, la série a initialement reçu des notes particulièrement basses sur Rotten Tomatoes et Metacritic.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir – Crédit : Amazon Studios

Pour contrer ce phénomène, Amazon a instauré une nouvelle politique sur Prime Video. Tous les avis des utilisateurs sont suspendus pendant trois jours afin qu’ils soient vérifiés par la plateforme de streaming. Cette politique s’applique au Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, mais aussi à l’ensemble des films et séries d’Amazon.

Tous les avis sur Les Anneaux de Pouvoir sont vérifiés avant d’être validés

Selon des nouveaux rapports de Variety et Deadline, Amazon veut ainsi éviter les vagues de critiques négatives sur Les Anneaux de Pouvoir. Un porte-parole a confirmé que cette politique laisse le temps d’évaluer si l’avis provient d’un véritable utilisateur, d’un bot ou d’un troll qui veut juste laisser une évaluation négative sans raison.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir n’avait pas un seul avis négatif parmi les premiers retours avant d’être victime de review bombing. Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles depuis le 2 septembre sur Prime Video. Un nouvel épisode sera ajouté tous les vendredis. D’ailleurs, la série a attiré 25 millions de téléspectateurs le jour de sa sortie.

Même si Amazon essaie d’éviter les avis négatifs sur sa propre plateforme, cela n’empêche pas le review bombing sur les autres sites. À l’heure actuelle, Les Anneaux de Pouvoir a un score d’audience de 39 % sur Rotten Tomatoes. Sur IMDb, 24,5 % des utilisateurs ont laissé une seule étoile. Quoi qu’il en soit, la série rencontre tout de même un énorme succès depuis sa sortie.

Source : The Verge