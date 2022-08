Les créateurs de South Park créent un film sur Donald Trump avec du deepfake

Impossible de passer à côté du très polémique Donald Trump. Radié des réseaux sociaux, l’ancien dirigeant des USA a même développé le sien. Un personnage tellement moqué pour des raisons évidentes que Trey Parker et Matt Stone, créateurs de South Park, veulent lui dédier un film. Les comparses se reposent sur la technologie de deepfake pour ce long-métrage avec un extrait disponible sur YouTube.

En 2020, Trey Parker et Matt Stone ont publié une vidéo utilisant le deepfake pour moquer Donald Trump. Les comparses se paient déjà la tête de l’ancien président des USA dans South Park avec M. Garrison dans la peau de l’homme.

Cette vidéo, appelée Sassy Justice, est l’extrait d’un long-métrage que le duo prépare depuis des mois. Selon Variety, il s’agit de la première sortie de Deep Voodoo, leur studio spécialisé dans le deepfake. Malheureusement, la pandémie a bousculé les plans et pour Trey Parker, c’est une opportunité manquée. Pour faire revivre le film, il faut un remaniement majeur.

Ça allait être Deep Fake : The Movie. Il s’agissait d’un type qui ressemble exactement à Trump parce que nous avions fait un deepfake du visage de Trump sur lui. Et c’était un truc très drôle parce que, bien sûr, ça se termine avec Trump tout nu et qui se fait passer à l’essoreuse et tout. Et c’est pour ça que c’était si drôle et si opportun.