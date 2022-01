South Park : le nouveau jeu fait appel à d’anciens développeurs de Bioshock

« Un nouveau jeu basé sur l’univers de South Park » . C’est l’objet que l’offre d’emploi à la recherche d’un chef designer décrit sur le site d’un petit studio, Indie Developper Question. Les candidats recherchés doivent avoir une expérience en design de jeu multijoueur et seront sollicités pour « la création de choix tactiques intéressants » au travers d’une pléthore de séquences d’esthétiques d’ensembles. En bref, nous pouvons nous attendre à des mises en scènes interactives dignes de l’univers de la série.

Si le studio reste encore peu connu, les regards attentifs découvriront sur son site que son équipe est composée notamment d’anciens de la série Bioshock, Dishonored, et Thief : Deadly Shadows. Les deux fondateurs de ce studio eux-mêmes, Stephen Alexander et Jordan Thomas, sont des anciens de Bioshock, dont le premier opus est totalement culte (C’est un autre studio qui développe Bioshock 4 qui devrait être une exclusivité PS5). Et bien sur, nous trouvons dans les équipes des anciens des deux adaptations précédentes de South-Park, The Stick of Truth et Fractured But Whole. Un joli gratin qui promet une belle dose de débilité mise en scène avec beaucoup d’intelligence.

Le nouveaux jeux South Park sera développé pour l’essentiel des plateformes

Plus loin dans l’annonce, nous apprenons que le jeu sera développé sur le moteur Unreal 4 et devrait sortir sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 et PC. L’expérience de cette équipe promet beaucoup malgré sa petite taille. Aussi, être développée par un studio indépendant de jeux vidéos est une première pour la franchise qui jusqu’à présent s’était appuyée sur les gros développeurs du marché.

Sortis avant l’arrivée des consoles de nouvelles génération, les précédents opus n’ont pu bénéficier des technologies actuelles. Notre curiosité n’en ai que plus excitée. Ces informations nous laissent déjà nous attendre au meilleur, même si leur précocité ne nous permet pas de capter les détails du projet. Ni même de savoir quel sera l’angle d’attaque de cette future expérience. Mais une fois de plus, si tout ce passe comme pour The Stick of Truth, l’expérience hors norme de ses créateurs et développeurs nous promet de nouveau une de ces rares réussites d’adaptation de série en jeux vidéo.

