Les États-Unis ont effectué en secret des recherches sur les trous de vers, des dispositifs anti-gravité et des capes d’invisibilité

Des documents secrets de recherches financées par le gouvernement américain sont devenus publics en 2017. Ils ont révélé les priorités de recherche du programme secret d’application des systèmes d’armes aérospatiales avancées (AAWSAP). Si les sources n’étaient pas absolument officielles et confirmées, nous aurions beaucoup de mal à le croire.

Les États-Unis ont effectué en secret des recherches – Crédits : Pixabay

Les documents comprennent près de 1 600 pages de rapports, propositions, contrats et notes de réunion. Ils révèlent notamment un programme secret du ministère de la Défense qui s’est déroulé de 2007 à 2012.

Des objets de recherche tout droit sortis de la science-fiction

On y trouve des rapports sur les trous de ver traversables, les portes des étoiles et l’énergie négative, les communications par ondes gravitationnelles à haute fréquence, l’entraînement par distorsion, l’énergie noire et la manipulation de dimensions supplémentaires, et de nombreux autres sujets qui sembleront familiers aux fans de science-fiction.

Une cape d’invisibilité

Certains des auteurs de ces rapports ont enquêté sur la possibilité de créer une telle technologie. En réponse, ils suggèrent que « des dispositifs de camouflage parfaits sont impossibles, car ils nécessitent des matériaux où la vitesse de la lumière approche l’infini« .

Néanmoins, des dispositifs de camouflage qui rendent les objets invisibles aux capteurs à base de micro-ondes, tels que les radars et les détecteurs de mouvement, serait « tout à fait à la portée de la technologie actuelle« , ont ajouté les auteurs du rapport.

Exploiter la lune à l’aide de bombes nucléaires

L’idée développé dans un rapport sur la Propulsion de Masse Négative intitulé « Making a Tunnel through the Moon », est que l’énergie libérée par une explosion nucléaire soufflerait plus ou moins le trou parfait en forme de tunnel à travers la lune. Ensuite, des tunnels miniers seraient construits pour localiser et extraire tout métal lunaire potentiel.

Les reporters du site Vice qui sont en possession de ces documents étudieront en détail cette nouvelle base de données au cours des prochaines semaines. De très nombreuses révélations sont à venir.

Source : Vice