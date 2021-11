OVNI : un « donut volant » est photographié en Suisse et on ne trouve pas d’explication

Les astronautes de Spacex étaient en train d’effectuer leur retour sur terre à bord d’une capsule lorsque la photo a été prise. Répondant au pseudo @Eavix1Eavix sur Twitter, le photographe à l’origine du cliché aurait dirigé sa caméra vers le ciel alors illuminé d’une forme particulièrement intrigante.

Après les observations d’un OVNI en forme de canard en plastique rendues publiques en septembre dernier par l’armée américaine, cette fois-ci c’est une sorte de donut lumineux…Le photographe pensait alors, que ces cercles bleus concentriques en forme de dessert, étaient la capsule Endeavour des astronautes entrant dans l’atmosphère après 200 jours en apesanteur. Si l’idée semble concorder au premier abord, la capsule, elle, a atterri dans le golfe du Mexique, à l’autre bout de la terre…

Le retour de la capsule Endeavour n’était pas observable depuis la Suisse

Marco Langbroek, un chercheur de satellites amateur et chercheur universitaire à l’Université de Leiden aux Pays-Bas nous donne son point de vue. « Tout passage [d’Endeavour] au-dessus de la Suisse avant l’atterrissage cette nuit-là aurait été complètement dans l’ombre de la Terre, c’est-à-dire qu’il n’aurait pas été illuminé par le soleil et donc invisible » (…) « La rentrée elle-même était au-dessus du Mexique et du golfe du Mexique, et n’aurait pas été percevable depuis la Suisse. La brulure de désorbite, avant la rentrée, était au-dessus de l’océan indien, donc également invisible depuis la Suisse. »

La mystérieuse photo

Depuis différents états américains proches du golf, des spectateurs ont effectivement pu observer la capsule traverser le ciel. Mais dans le ciel suisse, la chose était absolument impossible.

Une déformation par la lentille de l’appareil ?

Quelles options nous reste-t-il pour expliquer cette étrange vision nocturne ? Langbroek avance l’idée que ce serait la lumière d’un astre céleste déformée par la lentille de la caméra du témoin. Seulement, d’autres prises de vue dévoilent une trainée lumineuse à l’arrière de la forme, suggérant un mouvement.

Un morceau de fusée ?

C’est au tour de McDowell, un très sérieux astrophysicien de nous proposer son explication. Cela aurait pu être un des étages supérieurs d’une fusée.

Néanmoins des informations suffisamment précises quant à l’heure viennent à manquer pour valider cette dernière hypothèse. Cette manifestation lumineuse reste donc un mystère.

