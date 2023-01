Les futurs smartphones Android seront dotés d’une charge rapide sans fil de type MagSafe

La technologie Qi va bientôt évoluer © SDLOGAL

En 2008, le Wireless Power Consortium (WPC) a lancé la technologie de recharge sans fil Qi qui met à profit l’induction magnétique entre deux appareils pour enclencher le rechargement. Une quinzaine d’années plus tard, le standard, moult fois amélioré, s’apprête à laisser place à son successeur baptisé sobrement Qi2. Celui-ci s’inspire de la technologie sans fil MagSafe d’Apple introduite avec l’iPhone 12 en utilisant un système similaire d’aimants et une bobine de charge sans fil.

En revanche, Qi2 sera propulsé par “le profil de puissance magnétique”, lequel garantissant que les appareils seront parfaitement alignés sur une vitesse et une efficacité de charge maximales. “L’alignement parfait de Qi2 améliore l’efficacité énergétique en réduisant la perte d’énergie qui peut survenir lorsque le téléphone ou le chargeur n’est pas aligné”, se félicite Paul Struhsaker, directeur exécutif de WPC, dans un communiqué.

La nouvelle charge sans fil Qi2 débarquera au second semestre 2023

La première mouture Qi2.0 devrait être prête pour cet été. Les premiers smartphones compatibles devraient suivre dans la foulée. Concrètement, la nouvelle norme prendra en charge la recharge 15 W, la détection d’objets étrangers et plus encore. Elle offrira une charge plus rapide pour certains appareils et assurera une sécurité plus accrue. Le WPC assure en outre que la technologie permettra d’éviter d’endommager l’appareil ou de raccourcir la durée de vie de sa batterie.

D’après Paul Golden, porte-parole du Wireless Power Consortium cité par The Verge, Samsung et Apple devraient tous les deux commercialiser des produits certifiés Qi2. Par conséquent, les chargeurs Qi2 devraient logiquement fonctionner avec les futurs appareils des deux constructeurs.

Il reste encore quelques zones d’ombre. On ne sait pas si Qi2 sera rétrocompatible avec la norme Qi actuelle et avec la technologie MagSafe d’Apple. Du reste, il est possible que l’authentification requise par le protocole Qi2 barre la route à certains produits non certifiés.

