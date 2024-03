Les Galaxy A55 et A35 sont disponibles en France, de belles caractéristiques à prix cassé

© Samsung

Les Galaxy A55 et A35 sont en précommande en France

Si vous les achetez entre le 11 mars et le 16 avril 2024, recevez des écouteurs Galaxy Buds FE offerts

Le Galaxy A35 débute à 399,95 euros et 499,95 euros pour le A55

Pas besoin d’aller vers les smartphones haut de gamme pour profiter de belles fonctionnalités. Samsung nous le prouve avec ses Galaxy A55 et A35, deux modèles qui ont des caractéristiques aussi généreuses que celles du Galaxy S24 qui a convaincu la rédaction lors de notre test. Les téléphones sont désormais en précommande en France, voici ce qu’il faut savoir à leur propos.

Quelles sont les caractéristiques des Galaxy A55 et A35 ?

Le secteur du milieu de gamme est très apprécié par les utilisateurs. Ce n’est pas pour rien que beaucoup de constructeurs se sont spécialisés là-dedans comme Xiaomi ou Honor. Tout le monde n’a pas envie de débourser une fortune pour un smartphone dont on n’utilisera pas les principales fonctionnalités. Sans oublier que les acheteurs accusent une baisse de leur pouvoir d’achat face à l’inflation galopante.

Les smartphones milieu de gamme représentent donc une aubaine et Samsung l’a bien compris en dévoilant ses Galaxy A55 et A35. En termes de caractéristiques, ces modèles embarquent de belles technologies comme un écran Super AMOLED rafraîchi à 120 Hz. Mais la plus grosse nouveauté reste la résistance accrue via le verre Gorilla Glass Victus+ contre le Gorilla Glass 5 pour la génération précédente.

Galaxy A55 :

SoC Exynos 1480

Écran Super AMOLED de 6,6 pouces

Résolution FHD+

Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

8 Go de RAM

Appareil photo arrière de 50 mégapixels (f/1.8, OIS) + ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) + capteur macro de 5 mégapixels (f/2.4, zoom numérique x10)

Vidéo 4K

Capteur frontal de 32 mégapixels (f/2.2)

128 Go de stockage extensible via microSDXC jusqu’à 1 To

Batterie de 5000 mAh

Charge rapide de 25W

Galaxy A35 :

SoC Exynos 1380

Écran Super AMOLED de 6,6 pouces

Résolution FHD+

Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

6 Go ou 8 Go de RAM

Appareil photo arrière de 50 mégapixels (f/1.8, OIS) + ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) + capteur macro de 5 mégapixels (f/2.4, zoom numérique x10)

Vidéo 4K

Capteur frontal de 13 mégapixels (f/2.2)

128 Go de stockage extensible via microSDXC jusqu’à 1 To

Batterie de 5000 mAh

Charge rapide de 25W

À noter que les Galaxy A55 et A35 tournent tous deux sous One UI 6.1, la surcouche constructeur de Samsung basée sur Android 14.

Prix et disponibilité des Galaxy A55 et A35

Les prix débutent à 399,95 euros pour le Galaxy A35 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour le Galaxy A55 avec 8 Go de RAM et 128 Go, comptez un tairf à partir de 499,95 euros. Pour l’achat de l’un de ces smartphones entre le 11 mars et le 16 avril 2026, des écouteurs Galaxy Buds FR sont offerts.