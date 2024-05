One UI 6.1 casse l’autonomie de ces smartphones Galaxy, voici lesquels

Tout ne se passe pas bien pour les smartphones Galaxy sous One UI 6.1. Plusieurs utilisateurs de modèles haut de gamme de Samsung soulignent une autonomie cassée entre 20 et 30%, voici lesquels.

© Envato

Des utilisateurs rapportent que One UI 6.1 a cassé l’autonomie entre 20 et 30%

Les Galaxy S23 (standard), Galaxy Z Fold 5 et A Flip 5 sont concernés

En revanche, l’autonomie des Galaxy de milieu de gamme serait améliorée

Samsung n’a pas communiqué à ce propos

One UI 6.1 se déploie progressivement sur les smartphones Samsung et comme toujours, l’interface ajoute des fonctionnalités ou corrige des bugs comme celui qui casse la barre de navigation. Sauf que sur Reddit, les utilisateurs de quelques modèles soulignent des problèmes de batterie à cause de la mise à jour.

À lire > De nouveaux smartphones profitent de One UI 6.1, la liste complète

L’autonomie de ces smartphones est cassée par One UI 6.1

Plus exactement, on parle d’une baisse de l’autonomie entre 20 et 30%, autant dire que le problème est très embêtant. La surcouche One UI 6.1 semble être à l’origine de ce trouble puisque les utilisateurs touchés rapportent cette chute des capacités de la batterie suite à l’installation de la mise à jour. Voici les smartphones Samsung concernés :

Galaxy S23 (seul le modèle standard semble touché)

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Parmi les utilisateurs touchés, l’un d’eux explique que sa batterie est passée de 85 à 65% rien qu’en 10 minutes sur YouTube. Voir l’autonomie de son téléphone Galaxy fondre comme neige au soleil en si peu de temps, ça inquiète forcément. D’autant plus que tout se passait bien avec One UI. Comme le précise Sammobile, One UI 6.1 améliore, au contraire, l’autonomie sur les smartphones milieu de gamme.

Que faire si mon smartphone est affecté par ce problème ?

Pour le moment, Samsung n’a pas communiqué à ce propos malgré des plaintes qui remontent au mois dernier. Le mieux à faire, pour éviter que l’autonomie de votre smartphone Galaxy ne soit affecté, reste d’éviter d’utiliser des modes d’énergie et de désactiver les fonctionnalités énergivores. Ne pas installer One UI 6.1 est tentant mais cela vous expose à des failles de sécurité qui ont été corrigées par la mise à jour.

Une autre option reste de réinitialiser votre smartphone en pensant bien à faire une sauvegarde de vos données. Mais gardez en tête que ces solutions ne garantissent pas que les capacités de la batterie ne seront pas affectées par One UI 6.1.

La bonne nouvelle, c’est que cette autonomie réduite est liée à un problème logiciel, du moins sur le papier. Il est possible que Samsung soit en train de concevoir un correctif mais mieux vaut prendre cette supposition avec des pincettes.