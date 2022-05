Les Gardiens de la Galaxie 3 dévoile déjà l’une de ses séquences phares

Après de longs mois d’attente, le projet GOTG 3 semble enfin se concrétiser. Le tournage vient tout juste de se terminer, sous la houlette du réalisateur James Gunn. Peu d’informations ont pour l’heure filtré sur la toile, hormis quelques clichés partagés par les comédiens sur les réseaux sociaux. Impossible donc d’en savoir davantage pour le moment, et c’est finalement tant mieux. Mais cela ne fait pas oublier aux fans les nombreux incidents qui ont entouré la production de ce nouvel opus. Entre les propos homophobes du Chris Pratt et les déboires de son réalisateur, Les Gardiens de la Galaxie 3 auront bien failli ne jamais voir le jour !

Les Gardiens de la Galaxie 3, fin de tournage ! – Crédit : Marvel Studios

Alors pour rassurer les amoureux du genre, Gunn vient tout juste de dévoiler la dernière séquence réalisée pour les besoins du film. De quoi donner à l’eau à la bouche aux fans inconditionnels de la franchise !

Les Gardiens de La Galaxie 3 : Gunn dévoile quelques indices

« Après 100 jours de tournage et plus de 300 prises de vues, voici le clap du dernier plan de GOTG 3. Un plan avec Rocket, le premier avec Sean Gunn. Cette séquence m’a tout pris en moi, me laissant sur place en sanglots » explique ainsi le réalisateur. C’est pour le moins flou, mais cela laisse présager une séquence visiblement forte et riche en émotions.

Ce nouveau volet semble également être « un adieu » pour Nebula, alias Karen Gillan. « Et c’est dans la boîte pour Nebula sur Les Gardiens de la Galaxie 3 ! Je ne sais pas si mon personnage reviendra après ce film. Il est possible que ce soit le dernier chapitre pour elle. Si c’est bien le cas, je souhaitais remercier James Gunn de m’avoir donné l’opportunité d’incarner un personnage aussi intéressant, complexe et fascinant. J’ai adoré joué Nebula, bien plus que n’importe quel autre personnage ! Cette décennie a été une sacrée aventure. Merci à tous ! » témoigne ainsi la comédienne.

Bref, tout concorde pour offrir un film dense, avec son lot de revirement inattendus. Il faudra encore faire preuve de patience, la sortie officielle n’étant prévue que dans un an, en mai 2023 !

