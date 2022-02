Les Gardiens de la Galaxie : une actrice partage un bout du scénario, Marvel sévit

Une petite bourde pour l’interprète de Gamora – Crédit : Marvel Studios

Les Gardiens de la Galaxie 3 marque la fin de l’équipe actuelle. Les personnages s’en vont après dix années sous la direction de James Gunn à qui l’on doit The Suicide Squad et Peacemaker. Marvel Studios propose même des millions à Dave Bautista pour rester mais il semblerait que le MCU marque la fin d’une époque. Autant dire que les fans attendent de découvrir ce que le cinéaste réserve et le scénario reste très secret. Sauf que Zoe Saldana, l’interprète de Gamora, a dévoilé (par erreur) une partie du scénario dans une vidéo sur Instagram. Et vous vous en doutez, Marvel sévit face à cette erreur, poussant la comédienne à mettre en ligne une version modifiée de son contenu !

Une petite fuite sans gravité pour le futur film

Zoe Saldana a mieux caché le scénario dans la seconde vidéo ! – Crédit : capture d’écran Instagram

Vous le savez, Marvel et la culture du secret, c’est une grande histoire d’amour. Pendant des mois, Sony Pictures cachait le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man : No Way Home. Et Les Gardiens de la Galaxie 3 n’échappe pas à la règle : son synopsis reste mystérieux. Pour teaser le film, Zoe Saldana a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle déguste un maté avec le scénario du long-métrage en premier plan. Sauf que les internautes attentifs repéreront des morceaux visibles, d’où un nouvel upload. L’actrice dévoile également que Marvel lui a tapé sur les doigts pour cette boulette !

Dans sa nouvelle vidéo, Zoe Saldana déclare : « J’ai dû la retirer à cause de la sécurité de Marvel. Maintenant que j’ai couvert ce que vous ne devez pas voir, concentrons-nous sur le maté ! ». La comédienne ajoute de grosses rayures vertes pour éviter les regards indiscrets.

Pour découvrir ce que réserve Les Gardiens de la Galaxie 3, il faudra se rendre au cinéma… le 3 mai 2023. Vous avez encore le temps !

