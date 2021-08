Les Gardiens de la Galaxie : le rôle de Drax a sauvé Dave Bautista de la pauvreté

L’ancien catcheur Dave Bautista s’est sorti d’une situation financière extrêmement difficile grâce au rôle de Drax dans les Gardiens de la Galaxie. Depuis, sa carrière dans le cinéma est un succès et il est très loin de la pauvreté.

Les acteurs de cinéma ne connaissent pas tous des débuts faciles dans l’industrie. C’est notamment le cas de Dave Bautista, aujourd’hui connu pour interpréter Drax dans Les Gardiens de la Galaxie de Marvel. D’ailleurs, le personnage n’a pas la même couleur de peau que dans les comics.

Drax (Dave Bautista) dans les Gardiens de la Galaxie – Crédit : Marvel Studios

Dave Bautista est un ancien catcheur qui a laissé la WWE (World Wrestling Entertainment) derrière lui pour poursuivre son rêve de devenir acteur. Après plusieurs années de difficultés financières, le casting des Gardiens de la Galaxie a chamboulé sa vie et sa carrière pour le meilleur. Le rôle l’a littéralement sauvé de la pauvreté.

Le rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie a changé la vie de Dave Bautista

L’acteur du Marvel Cinematic Universe qui trouve les vaccins contre la Covid-19 sexy est revenu sur son histoire et surtout sur le début de sa carrière dans une interview accordée à IGN. « Pour que les gens comprennent vraiment à quel point ma vie a changé, ils devraient comprendre d’où je viens, ce que j’ai vécu quand j’étais dans le catch, ce que j’ai laissé derrière moi pour tenter ma chance de devenir acteur. Et quand j’ai eu le rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, j’avais à peine travaillé en trois ans », explique Dave Bautista.

Il aurait pu reprendre sa carrière de catcheur, mais il était trop déterminé à réussir dans le cinéma. Sa maison avait été saisie et il avait vendu toutes ses affaires. Il ne lui restait presque plus rien au moment où il a décroché le rôle de Drax. L’acteur a déclaré que le rôle dans le MCU « a commencé à ouvrir des portes majeures et a littéralement changé la trajectoire de ma vie ».

En effet, Dave Bautista est aujourd’hui largement connu dans le cinéma grâce à son affiliation dans le Marvel Cinematic Universe. Cependant, tout le monde ne savait pas à quel point ses débuts étaient difficiles. Enfin, Dave Bautista quittera Les Gardiens de la Galaxie au même moment que le réalisateur James Gunn. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 attendu pour 2022 sera donc leur dernier film.

