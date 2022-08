Keynote Apple : l’iPhone 14 sera présenté le 7 septembre, à quoi d’autre faut-il s’attendre ?

Apple vient d’officialiser la date de sa prochaine keynote dédiée à l’iPhone 14. L’évènement se déroulera le 7 septembre prochain. En plus de l’iPhone 14, on s’attend aussi à découvrir l’Apple Watch Series 8 avec un modèle Pro.

Après de nombreuses rumeurs, la date du prochain keynote d’Apple est enfin officielle. L’évènement dédié à la présentation du tant attendu iPhone 14 se déroulera donc le 7 septembre. On s’attend à découvrir quatre modèles au total : un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. La keynote sera diffusée en direct sur le site d’Apple, sa chaîne YouTube et Apple TV à partir de 19h, heure de France métropolitaine.

La keynote d’Apple aura lieu le 7 septembre – Crédit : Apple

L’iPhone 14 ne devrait pas être le seul produit à être présenté par Apple le 7 septembre prochain. On s’attend aussi à découvrir l’Apple Watch Series 8. La nouvelle montre connectée serait presque identique à la Watch Series 7. Sa nouveauté principale attendue est un capteur de température corporelle qui peut détecter si vous avez de la fièvre. Un modèle « Extreme Sports » de l’Apple Watch Series 8 est aussi prévu avec un boîtier de protection en métal, un écran plus grand et une meilleure autonomie.

Quatre modèles de l’iPhone 14 sont attendus pour le 7 septembre

En ce qui concerne l’iPhone 14, il ne faut pas s’attendre à des nouveautés extraordinaires sur les deux modèles standards. Cette année, ce sont les deux modèles Pro qui recevront le plus de nouveautés. En effet, les iPhone 14 Pro et Pro Max abandonneraient enfin l’encoche au profit d’un poinçon pour accueillir la caméra frontale. Ils accueilleront aussi la nouvelle puce A16 et un appareil photo principal de 48 Mpx.

Cette année, Apple a décidé d’abandonner l’iPhone mini au profit d’un modèle plus grand de 6,7 pouces. L’iPhone 13 mini n’a pas suffisamment convaincu les fans pour justifier un renouvellement en 2022. Ce sera donc l’iPhone 14 Max qui va prendre sa place. Au niveau des prix, l’iPhone 14 serait vendu à 909 €, l’iPhone 14 Max à 1 059 €, l’iPhone 14 Pro à 1 259 € et l’iPhone 14 Pro Max à 1 359 €.

Enfin, d’autres produits Apple sont aussi attendus d’ici la fin de l’année. Ils seront probablement présentés dans un keynote au mois d’octobre. Il s’agit notamment de la deuxième génération des AirPods Pro, de la dixième génération de l’iPad, d’un nouvel iPad Pro et d’un Mac Pro avec puce Apple Silicon.

Source : MacRumors