Les jeux Ubisoft reviennent sur Steam, à commencer par Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft a enfin annoncé son retour sur Steam. Cela faisait plusieurs années que les nouveaux jeux Ubisoft ne sortaient plus sur Steam. Assassin’s Creed Valhalla sera le premier à revenir sur Steam dès le 6 décembre.

Excellente nouvelle pour les joueurs qui préfèrent utiliser Steam. Presque 4 ans après avoir migré vers l’Epic Games Store et sa propre plateforme Ubisoft Connect, l’éditeur français revient enfin sur Steam. Le premier jeu d’Ubisoft qui arrivera sur Steam est nul autre qu’Assassin’s Creed Valhalla. Sorti en 2020, Valhalla est considéré comme l’un des plus gros jeux d’Ubisoft de ces dernières années. C’était la première fois qu’un opus de la franchise Assassin’s Creed n’était pas disponible sur Steam à sa sortie.

Assassin’s Creed Valhalla © Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible sur Steam dès le 6 décembre 2022. Cette date correspond également à la sortie du DLC appelé « Le Dernier Chapitre ». Ce sera le tout dernier DLC du jeu qui marquera véritablement sa fin. Ubisoft qualifie ce DLC de « conclusion intime et touchante à la saga d’Eivor ». L’épilogue reliera « certains des récits développés au fil du jeu et permettra de refermer la page de votre séjour au sein du clan du Grand corbeau ».

Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 et Roller Champions seront les premiers jeux Ubisoft à arriver sur Steam

Il y a plusieurs années, Ubisoft avait décidé de quitter Steam pour des raisons commerciales. Suite à cette décision, l’éditeur français avait réussi à multiplier par 6 les précommandes pour The Division 2 sur sa plateforme Ubisoft Connect. Il évitait ainsi les 30 % de commission que prend Valve.

Nous ne savons pas exactement ce qui a motivé Ubisoft à revenir sur Steam. Néanmoins, un porte-parole d’Ubisoft a déclaré à Eurogamer que : « nous évaluons constamment comment proposer nos jeux à différents publics où qu’ils se trouvent, tout en offrant un écosystème de joueurs cohérent via Ubisoft Connect ». En plus d’Assassin’s Creed Valhalla, l’éditeur a confirmé que Roller Champions et Anno 1800 feront partie des jeux Ubisoft à débarquer sur Steam.

Ainsi, les prochains jeux Ubisoft arriveront aussi sur Steam à leur sortie. Ce sera donc le cas du remake de Prince of Persia. Par contre, le jeu n’a pas encore de date de sortie et les précommandes ont même été remboursées. Ubisoft a tout de même confirmé que le développement du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps n’a pas été annulé.

Source : Engadget