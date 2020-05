Assassin’s Creed Valhalla ne sera pas disponible sur Steam à sa sortie

Voici une mauvaise nouvelle pour les joueurs PC qui préfèrent avoir leurs jeux sur la plateforme de Valve plutôt que sur celle d’Epic. Ubisoft a confirmé que son nouvel opus sera exclusivement disponible sur Epic Games Store et sur Uplay, sa propre boutique. Nous vous le rappelons, le studio français a annoncé son jeu au grand public jeudi dernier avec le premier trailer. Celui-ci a d’ailleurs réussi à séduire immédiatement les joueurs du monde entier, qui l’attendent dorénavant avec impatience.

Comme on peut le lire sur la page officielle du jeu, « Incarnez Eivor, Viking dont l’éducation a reposé sur le combat, et menez votre clan des terres désolées et glacées de Norvège à celles verdoyantes de l’Angleterre du IXe siècle. Fondez-y la colonie de votre peuple et partez à la conquête de territoires hostiles afin de gagner votre place au Valhalla ». Ce synopsis a de quoi mettre l’eau à la bouche. C’est donc bien dommage que l’opus ne soit pas prévu sur le géant de la distribution dématérialisée des jeux vidéo.

Epic Games Store a un meilleur modèle commercial que Steam pour les développeurs

Ce n’est pas une nouvelle stratégie pour l’éditeur français. À sa sortie l’année dernière, Tom Clancy’s The Division 2 était aussi seulement disponible sur Epic Games Store et Uplay. En fin de compte, c’était une bonne décision pour Ubisoft. Il a vendu 10 fois plus de copies que le premier The Division qui était seulement sur Uplay. Il faut aussi prendre en compte l’aspect financier puisque Steam garde en général 30% des bénéfices des ventes de jeux. Les 70% restants vont aux développeurs et aux éditeurs. En comparaison, Epic ne prélève que 12% des bénéfices donc les studios sont plus avantagés. Il renonce aussi à la redevance de 5% pour l’utilisation de son moteur Unreal Engine.

Les joueurs regrettent néanmoins cette décision. D’une part, ils apprécient rarement les exclusivités des boutiques numériques. Cela les force à devoir changer de plateforme pour jouer à un jeu différent. D’autre part, Epic Games Store est loin d’offrir les mêmes fonctionnalités que Steam, du moins pour le moment.

Est-ce qu’Assassin’s Creed Valhalla verra le jour sur Steam ?

Enfin, nous n’avons pas les détails exacts de l’accord d’exclusivité entre Ubisoft et Epic Games. Il se pourrait même que le nouvel épisode d’Assassin’s Creed finisse par débarquer sur Steam après quelque temps, comme c’était le cas avec Metro Exodus et Borderlands 3. Ou alors, l’éditeur français va se baser sur le succès de the Tom Clancy’s The Division 2 et ne le rendra jamais disponible sur Steam. Quoi qu’il en soit, Assassin’s Creed Valhalla est prévu pour la fin d’année 2020 sur Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC et Google Stadia.

