PS Plus Extra et Premium : voici la liste des jeux offerts en février avec Assassin’s Creed Valhalla

Sony vient de lever le voile sur la liste de jeux qui intègrent le PS Plus Extra et Premium ce mois-ci. Une quinzaine de nouveaux titres sont désormais accessibles sans supplément dont un certain Assassin’s Creed Valhalla. On fait le point.

Le PlayStation Plus se scinde désormais en trois abonnements. Et comme à l’accoutumée, Sony attend le milieu du mois pour dévoiler la liste des nouveaux titres pour les abonnés Extra et Premium, les deux formules les plus onéreuses. En janvier, ces derniers avaient notamment pu mettre la main sur Resident Evil 2 Remake, Just Cause 3 ou encore Shadow Tactics : Blades of the Shogun. A quelle sauce seront-ils mangés en février ?

PS Plus Extra et Premium : quels jeux seront-ils ajoutés en février ?

Une quinzaine de titres vont grossir les catalogues. Les abonnés auront notamment la possibilité de se frotter à Assassin’s Creed Valhalla sur PS4 ou PS5. Sorti en 2020, ce titre vous plonge en plein âge des vikings. Vous entrez dans la peau d’un certain Eivor, un guerrière ou une guerrière viking (au choix) qui mène son clan de Norvège vers l’Angleterre pour s’installer durablement. D’autres titres seront également ajoutés à partir du 20 février, les voici :

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5)

Need for Speed Unbound (PS5)

Tales of Arise (PS4, PS5)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Lego Jurassic World (PS4, PS5)

Lego Worlds (PS4, PS5)

Roguebook (PS4, PS5)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Zestiria (PS4)

En plus de ces jeux, les abonnés Premium auront accès à une poignée de titres rétro à l’instar de Tales of Symphonia. Voici la liste complète des ajouts :

Resistance: Retribution (PS4, PS5)

Jet Rider 2 (PS4, PS5)

Tales of Symphonia (PS4, PS5)

Tales of Vesperia (PS4, PS5)

Secret of Mana (PS4)

Pour rappel, le PS Plus ne conserve pas éternellement tous les jeux dans son catalogue. Dans le sens des départs, il faudra ainsi faire une croix sur une dizaine de jeux à partir du 20 février dont l’excellent Resident Evil 7 : Biohazard. Voici la liste des titres qui tirent leur révérence :

Resident Evil 7 : Biohazard

Tekken 7

Ace Combat 7 : Skies Unknown

Lost Sphear

Oninaki

I Am Setsuna

Hue

Tacoma

Thomas Was Alone