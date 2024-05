Assassin’s Creed Shadows : voici tout ce que l’on sait sur le prochain jeu d’action d’Ubisoft

Assassin’s Creed Shadows, l’un des nombreux nouveaux jeux de la série Assassin’s Creed prévus pour les prochaines années, marque un tournant avec un cadre tout à fait nouveau : le Japon féodal. Ce dossier vous donne les quelques détails essentiels que nous connaissons (et nous en savons encore très peu) sur le titre.

🧐 Qu’est-ce que Assassin’s Creed Shadows ?

Après Assassin’s Creed Mirage développé par Ubisoft Bordeaux, Assassin’s Creed Shadows est le prochain jeu d’action en monde ouvert développé par Ubisoft Quebec (le studio responsable, notamment, d’Assassin’s Creed 3, Odyssey, ou encore de Black Flag). Un studio donc clairement reconnu pour son expérience dans la création d’environnements historiques riches et plutôt réussis.

Après avoir initialement teasé le jeu en 2022 sous le nom de code Assassin’s Creed RED, Ubisoft a révélé que le titre officiel serait Shadows : un nouveau jeu très attendu, car il se déroule dans un cadre populaire récemment rendu célèbre par des œuvres telles que la série Disney+ Shogun et des jeux comme Ghost of Tsushima ou Rise of the Ronin.

Ubisoft a accidentellement révélé la date de sortie d’Assassin’s Creed Shadows. La fuite provient d’une description sur la page YouTube du trailer italien du jeu, où la date mentionnée est le 15 novembre 2024. Cette information est d’autant plus crédible qu’elle provient d’un compte officiel d’Ubisoft. Le jeu devrait être officiellement présenté le 15 mai avec un premier trailer.

🎮 Sur quelles plateformes va sortir Assassin’s Creed Shadows ?

Bien que non officiellement confirmées, les plateformes prévues pour Assassin’s Creed Shadows incluraient la PS5, la Xbox Series X|S et le PC. La probabilité de voir le jeu sur les consoles de génération précédente comme la Xbox One et la PS4 semble excessivement faible, étant donné l’âge des nouvelles consoles à la date de sortie prévue.

👉 Où et quand se déroule Assassin’s Creed Shadows ?

Le Japon est à l’honneur ces derniers temps et Assassin’s Creed Shadows ne déroge pas à la règle : le titre se déroulera au Japon pendant l’ère féodale, une période marquée par de nombreuses luttes de pouvoir internes et des invasions.

Cet arrière-plan historique riche offre un terrain idéal pour les thèmes récurrents de la franchise, qui tournent autour de la subversion des pouvoirs maléfiques et du maintien de la paix. Le Japon, berceau des ninjas, s’intègre bien sûr parfaitement à la nature assassin des jeux.

Selon des fuites, le jeu offrira deux protagonistes au choix : un samouraï et un shinobi (ninja). Cette approche rappelle celle d’Assassin’s Creed Odyssey, où le joueur choisissait son personnage au début du jeu. Le samouraï serait vaguement lié à Yasuke, considéré par certains comme le premier samouraï étranger du Japon en raison de ses origines africaines.

Ubisoft est connu pour intégrer des figures historiques réelles dans ses jeux, comme Léonard de Vinci par exemple, ou pour créer des personnages inspirés de ces figures. Le choix du Japon féodal comme toile de fond et l’inclusion de personnages comme des samouraïs et des ninjas promettent, on l’espère, une immersion profonde dans une période riche et tumultueuse de l’histoire.

Nous mettrons ce dossier à jour dès que nous aurons de plus amples informations.