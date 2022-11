Prince of Persia : le remake n’est pas annulé même si Ubisoft rembourse les précommandes

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps n’a pas été annulé. Ubisoft a tenu à rassurer les joueurs après avoir remboursé les précommandes. Prince of Persia est toujours en développement, mais n’a pas encore de date de sortie officielle.

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est attendu depuis longtemps, mais il n’est pas encore près de sortir. Il a déjà été repoussé à plusieurs reprises et continue de prendre du retard. Néanmoins, les joueurs se sont inquiétés lorsqu’ils ont remarqué que les précommandes ont été annulées et remboursées. Heureusement, Ubisoft a confirmé que le remake n’est pas annulé.

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps © Ubisoft

Annoncé en septembre 2020, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a déjà été retardé trois fois. Pendant cette période, l’éditeur français a aussi confié le développement à son studio basé à Montréal. Ubisoft Montréal a développé la trilogie des Sables du Temps. Celle-ci comprend Prince of Persia : Les Sables du Temps (2003), Prince of Persia : L’Âme du Guerrier (2004) et Prince of Persia : Les Deux Royaumes (2006).

Prince of Persia : Les Sables du Temps n’a pas encore de date de sortie

En remarquant le remboursement des précommandes, des joueurs ont contacté Ubisoft pour savoir ce qu’il en était. Cela semblait effectivement être de mauvais augure pour un jeu attendu depuis aussi longtemps. Ubisoft a donc confirmé sur son site que Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake n’a pas été annulé.

Le jeu est donc toujours bien en cours de développement chez Ubisoft Montréal. Néanmoins, Ubisoft ne peut pas encore partager de date de sortie. Nous ne savons même pas si le remake sera prêt pour 2023. Quoi qu’il en soit, l’éditeur français a expliqué que : « étant donné que le jeu n’a actuellement pas de date de sortie, les précommandes existantes ont été annulées et remboursées le cas échéant ».

D’ailleurs, Ubisoft a aussi précisé qu’il ne prévoit pas de développer des remakes d’autres titres de la série Prince of Persia, du moins pour le moment. Il faudra donc attendre d’avoir plus d’informations sur le remake des Sables du Temps. Pour rappel, Ubisoft avait annoncé que le remake sortirait sur PS4, Xbox One et PC. L’arrivée des consoles next-gen, à savoir la PS5 et la Xbox Series dont les prix risquent d’augmenter, a peut-être impacté ce qu’Ubisoft avait prévu. L’éditeur français a en tout cas promis d’en révéler plus dans « les prochaines mises à jour ».

Source : IGN