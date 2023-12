Meilleurs casques gaming pour Nintendo Switch : lequel choisir en 2023 ?

Notre top 3 des meilleurs casques audio pour Nintendo Switch

HyperX Cloud II, le meilleur rapport qualité/prix 81.46€ Voir 47.99€ Voir 67.63€ Voir 78.99€ Voir 87.38€ Voir 88.06€ Voir 99.95€ Voir 99.99€ Voir Plus d'offres Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max, le casque gaming sans-fil pas cher 79.93€ Voir 79.02€ Voir 79.48€ Voir 79.99€ Voir 85.38€ Voir 119.99€ Voir Plus d'offres Logitech G935, le meilleur casque gamer RGB 165.81€ Voir 84.90€ Voir 104.90€ Voir 122.90€ Voir 163.99€ Voir 178.97€ Voir Plus d'offres

Que vous soyez un audiophile ou cherchez simplement un casque simple pour vos jeux, la Nintendo Switch est compatible avec de nombreux modèles. En effet, elle prend en charge le Bluetooth et intègre une prise Jack 3,5mm. Un large panel de produits sera donc utilisable avec votre console portable, que ce soit une version sans-fil ou filaire.

Certains casques seront plus adaptés à des jeux solos favorisant l’immersion, quand d’autres seront plus à l’aise sur des jeux multijoueur comme Apex Legends ou Overwatch 2. Côté prix, vous aurez le choix parmi un vaste panel de modèles de l’entrée de gamme au très haut de gamme, en passant par des produits au très bon rapport qualité/prix. L’idée de cet article est de vous proposer les meilleurs produits au juste prix. Voici donc les meilleurs casques audio pour Nintendo Switch.

À lire aussi : voici où acheter la Nintendo Switch au meilleur prix

HyperX Cloud II, le meilleur rapport qualité/prix

HyperX Cloud II Le meilleur casque audio pas cher 81.46€ Voir l’offre

47.99€ Voir l’offre

67.63€ Voir l’offre

78.99€ Voir l’offre

87.38€ Voir l’offre

88.06€ Voir l’offre

99.95€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Finition impeccable

Finition impeccable Qualité sonore satisfaisante

Qualité sonore satisfaisante Compatible sur de nombreuses plateformes On n’aime pas Son surround 7.1 inutile

Son surround 7.1 inutile Manque de fonctionnalités avancées

L’HyperX Cloud II est omniprésent sur nos guides des meilleurs casques gamer pour chaque plateforme. C’est normal puisque même après presque neuf ans sur le marché, il est toujours l’un des meilleurs rapports qualité prix. En effet, il est trouvable à moins de 80 euros et sa qualité sonore n’est plus à démontrer. Sa très bonne finition (rare à ce prix), avec son arceau en cuir synthétique et ses coussinets moelleux en simili-cuir ou en tissu (au choix) en font un produit de qualité.

Certes, le son surround 7.1 ne sert pas à grand chose et son manque de fonctionnalités avancées en font un modèle très classique sur le papier. Il se limite à l’essentiel mais le fait très bien. De plus, il possède un excellent micro, idéal pour communiquer aisément avec ses amis lors de parties multijoueur endiablées. Comme pour les autres guides, nous vous conseillons de vous en tenir à la version filaire. La déclinaison wireless alourdit le produit et fait exploser le tarif, annulant ainsi son principal atout : le prix compétitif.

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max, le casque gaming sans-fil pas cher

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max Le casque gaming sans-fil pas cher 79.93€ Voir l’offre

79.02€ Voir l’offre

79.48€ Voir l’offre

79.99€ Voir l’offre

85.38€ Voir l’offre

119.99€ Voir l’offre On aime Qualité sonore correcte

Qualité sonore correcte Compatibilité étendue

Compatibilité étendue Fonctionnalité Superhuman Hearing

Fonctionnalité Superhuman Hearing Très grande autonomie On n’aime pas Fabrication très cheap

Fabrication très cheap Oreillettes un poil trop petit, pénalisant le confort global

Si vous êtes un adepte du sans-fil mais que vous disposez d’un budget serré, le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max est un challenger solide. En effet, lancé à 140 € à sa sortie, il se trouve à moins de 80 € chez la plupart des revendeurs. Sans être exceptionnelles, les prestations sonores sont équilibrées. Il se révèle donc polyvalent pour tous les usages multimédia.

Comme son grand frère, le Stealth 700 Gen 2, il dispose du Superhuman Hearing. Cette fonctionnalité permet de mettre en avant les sons les plus subtils. Comprenez par là que vous pourrez mieux entendre les pas de vos adversaires dans les FPS. De plus, elle est facilement activable puisque le bouton est situé sur l’oreillette gauche du casque. On retrouve également sur ce côté les boutons d’alimentation, de celui de l’égalisateur ainsi que des mollettes volumes du son et du micro.

D’ailleurs, ce dernier fournit un travail honnête, avec une bonne restitution de la voix. De même, son autonomie gargantuesque de 48 heures (40 heures en réalité) lui assure une très bonne durabilité avant de devoir le recharger à l’aide d’une prise USB-C. Le produit va principalement pêcher sur sa fabrication très cheap. L’omniprésence de plastiques douteux peut peser sur la balance, le rendant donc indéniablement fragile.

Epos H6PRO(modèle fermé), la référence du casque gamer filaire

Epos H6PRO La référence du casque gamer filaire 149.91€ Voir l’offre

131.33€ Voir l’offre

131.96€ Voir l’offre

133.15€ Voir l’offre

172.99€ Voir l’offre On aime Qualité de fabrication

Qualité de fabrication Restitution sonore excellente

Restitution sonore excellente Très bon micro

Très bon micro Micro détachable On n’aime pas Confort perfectible sur la durée

Confort perfectible sur la durée Absence de logiciels pour personnaliser le son

À un tarif plus élevé, l’Epos H6PRO se positionne comme l’une des références du casque audio filaire destiné pour le jeu. Sa qualité de fabrication remarquable en fait un produit de qualité et agréable à l’œil, bien que nous sommes face à un modèle sobre. A ce prix, quasiment aucune concession n’a été faite. La qualité sonore exceptionnelle vous permet de vous immerger pleinement sur votre soft favori. Sa version fermée lui confère d’avantage de basses.

Les sons d’explosion et autres bruits sourds seront plus percutants. Casque fermé oblige, l’isolation phonique est très correcte et vous permet de vous couper de la plupart des bruits ambiants. Côté micro, la restitution sonore est excellente et vos coéquipiers vous entendront parfaitement. Celui-ci est amovible grâce à un système à aimant.

Il suffit de le relever pour le couper, ou même de le détacher si vous le souhaitez. Toutefois, les oreillettes peuvent être un poil petites. Elles peuvent exercer une pression désagréable sur les bords des oreilles sur la durée. On regrettera également une absence de fonctionnalités et d’un logiciel constructeur pour personnaliser les sons du casque.

Razer Kraken X, le meilleur casque gamer très abordable

Razer Kraken X Le meilleur casque gamer pas cher 59.98€ Voir l’offre

96.99€ Voir l’offre

99€ Voir l’offre On aime Très léger

Très léger Qualité sonore honnête pour le prix

Qualité sonore honnête pour le prix Micro correct

Micro correct Confortable

Confortable Prix agressif On n’aime pas Finition très basique

Finition très basique Son surround absent en dehors de Windows

Aux alentours de 50 à 60 euros, le Razer Kraken X offre de belles prestations pour les joueurs peu exigeants. Son usage est réservé à ceux qui souhaitent simplement un casque pour entendre plus convenablement leur jeu au lieu des haut-parleurs de la Switch. Pourtant, à ce tarif très agressif, la qualité sonore reste honnête. Sans aller égaler les casques dépassant la centaine d’euros, les prestations globales sont bonnes pour le prix.

Il a également l’avantage d’être très léger puisqu’il ne pèse que 250 grammes sur la balance. Un très bon point pour les longues sessions de jeu. D’autant que les coussinets reste moelleux. Son arceau est également doté d’un léger rembourrage. Les coussinets en simili-cuir englobent plutôt bien les oreilles. Côté finition, la marque a du faire beaucoup d’économies. Les plastiques sont très basiques, mais la qualité d’assemblage reste sérieuse. Pas de bruits ni de grincements du produit. Enfin, côté micro, celui-ci capte bien la voix.

On regrettera toutefois une absence de logiciel intégré pour la Nintendo Switch, privant ainsi les joueurs du son surround. En effet, celui-ci n’est activable que sur un ordinateur tournant sous Windows 64 bits. Ce n’est en rien rédhibitoire puisque à ce prix, cette technologie ne fera pas de miracle.

Logitech G935, le meilleur casque gamer RGB

Logitech G935 Le meilleur casque gamer RGB 165.81€ Voir l’offre

84.90€ Voir l’offre

104.90€ Voir l’offre

122.90€ Voir l’offre

163.99€ Voir l’offre

178.97€ Voir l’offre On aime Prestations sonores excellentes

Prestations sonores excellentes Batterie amovible

Batterie amovible Utilisable en filaire et en sans-fil

Utilisable en filaire et en sans-fil Microphone impeccable On n’aime pas Autonomie très faible

Autonomie très faible Application d'égalisateur sur smartphone perfectible

Attardons-nous sur le Logitech G935. L’un de ses principaux points forts réside dans sa compatibilité étendue puisqu’il peut être utilisé sans-fil grâce à une connexion ultra rapide 2,4 Ghz, ou via une connexion filaire grâce à une prise jack 3,5mm compatible avec la Nintendo Switch. Cela lui permet également de pouvoir l’utiliser même lorsqu’il n’a plus de batterie puisque celle-ci est amovible.

Les transducteurs de 50mm offrent une restitution sonore impeccable. Les basses sont puissantes et les mediums très corrects. Le point faible réside dans les aigus, un peu étouffés. À ce prix, la spatialisation DTS headphone:X 2.0 est évidemment présente et se révèle performante pour tous types de jeux, notamment les FPS. Bien utile pour mieux localiser vos ennemis. Toutefois, sur Nintendo Switch, vous n’aurez pas accès au logiciel G-Hub qui permet d’égaliser et de paramétrer les sons.

Vous pourriez éventuellement vous rabattre sur l’application smartphone, mais celle-ci est très perfectible. Enfin, côté fabrication, Logitech nous avait habitué à la sobriété de ses produits. Ici, le G935 est équipé de bandes LED RGB donnant un aspect un peu jouet à la conception globale. C’est simple : on aime ou on n’aime pas. De plus, l’autonomie est très faible : 12h sans le RGB, 8h en le laissant activé.

Corsair HS65 Surround, la meilleure alternative au HyperX Cloud II

Corsair HS65 Surround la meilleure alternative au HyperX Cloud II 85.98€ Voir l’offre

62.99€ Voir l’offre

62.99€ Voir l’offre

85.99€ Voir l’offre

89.95€ Voir l’offre

89.99€ Voir l’offre

89.99€ Voir l’offre

89.99€ Voir l’offre

95.99€ Voir l’offre

96.02€ Voir l’offre

105.73€ Voir l’offre On aime Qualité de fabrication

Qualité de fabrication Confort

Confort Bonne spatialisation

Bonne spatialisation Performances globales… On n’aime pas … Mais rendu sonore peu équilibré

… Mais rendu sonore peu équilibré Pas moyen d'égaliser le son

Si vous souhaitez un casque audio performant dans la même veine que le HyperX Cloud II (excellent rapport qualité/prix), mais plus récent, alors le Corsair HS65 Surround est le choix de raison. Il est filaire et se connecte donc facilement à la Switch. Il est doté d’un arceau souple pouvant s’adapter à la plupart des crânes sur lequel il est posé. Celui-ci est équipé d’une mousse à mémoire de forme et est revêtu de simili-cuir. Globalement, la qualité de fabrication est très honnête, surtout à ce prix.

Le son est globalement positif mais est loin d’être équilibré, comme peut l’être le HyperX Cloud II. En revanche, la spatialisation reste très bonne, idéal pour les joueurs de FPS. Vous pourrez profiter d’un avantage avec une bonne localisation des bruits. Côté microphone, rien à signaler, la captation de votre voix fonctionne nickel. Vos amis vous entendront parfaitement. Puisque nous sommes sur Nintendo Switch, il n’y a aucun moyen d’avoir accès à un égaliseur sonore.

🧐 Les casques audio sont-ils tous compatibles avec la Nintendo Switch ?

La Nintendo Switch a l’avantage de disposer d’un port Jack 3,5mm compatible avec tous les casques gamer filaires disponibles sur le marché. Si vous êtes un adepte du sans-fil, beaucoup de modèles disposent du bluetooth pour une connectivité facile. En revanche, il est important de préciser certains points. La technologie d’appairage principal des casques gamer sans-fil est différent du Bluetooth classique que la plupart intègre en seconde option de connectivité. Elle utilise une fréquence de 2,4 GHz. Ainsi, il n’y a quasiment aucune latence entre l’image et le son restitué dans les écouteurs.

En revanche, si vous utilisez le Bluetooth, la fréquence sera moins importante et vous pourrez éventuellement ressentir une latence plus ou moins importante en fonction du casque et surtout de vos exigences. Contrairement aux Xbox Series et Playstation 5 qui disposent toutes deux d’une technologie d’appairage avancé, la Switch en est dépourvue et fonctionne en Bluetooth classique. C’est pourquoi nous avons pris soin, dans ce guide, de vous proposer principalement des modèles filaires, hormis le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2, si vous êtes absolument allergique aux fils.

À lire aussi : Switch, PS5, Xbox Series X : quelle console acheter pour Noël 2023 ?

💰 Combien coûte un casque audio pour Nintendo Switch ?

Comme susmentionné, tous les casques sont compatibles Nintendo Switch. Nous vous conseillons de partir sur un modèle filaire. Le prix est en général moins élevé que ceux dépourvus d’un câble. Le HyperX Cloud II, très polyvalent, vous assurera un rendu sonore très équilibré et performant si vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix. Si vous souhaitez seulement un casque basique afin d’éviter de gêner votre entourage avec le son des haut-parleurs, le Razer Kraken X est un challenger potentiel.

Cependant, si vous êtes un audiophile, vous pouvez vous diriger vers un casque plus haut de gamme comme le Epos H6PRO dans sa version fermée. Il possède la meilleure qualité audio de ce guide d’achat. En revanche, nous vous déconseillons de mettre plus dans un casque audio vis à vis du prix de votre console portable. Comme expliqué dans l’article, certaines fonctionnalités ne sont pas compatibles avec la Switch, comme l’égaliseur G Hub de chez Logitech. Ce sera pareil pour des casques à 300 € et cela n’a vraiment aucun intérêt de mettre un tel prix pour y jouer sur Nintendo Switch. C’est à vous de voir.

🎮 Nos autres guides autour des jeux vidéo :