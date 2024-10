Les nouveaux MacBook Pro sont enfin là et ils sont propulsés par une nouvelle puce M4 Max !

La série de nouveautés de la semaine, qui a commencé avec les iMac et Mac Mini, continue avec la présentation des MacBook Pro. Le nouveau processeur M4 Max vient rejoindre le M4 et le M4 Pro.

Ça y est, la semaine d’annonce d’Apple touche à sa fin. Après avoir dévoilé un nouvel iMac M4 et un Mac Mini M4 Pro, voici le temps de l’annonce du MacBook Pro tant attendue. Une semaine très riche en nouveauté puisqu’elle a aussi vu l’arrivée de la mise à jour iOS 18.1 sur iPhone et iPad et de macOS 15.1 sur Mac. Maintenant tous les fleurons des appareils mac sont prêts à recevoir Apple Intelligence.

Les aficionados attendaient avec ferveur les annonces concernant le MacBook Pro. Certains pensaient d’ailleurs que celles-ci suivraient celles de l’iMac. Mais le calendrier Apple a bien pu être chamboulé. En effet, mardi dans la journée, Amazon a divulgué par erreur les caractéristiques du Mac Mini, forçant peut-être la main à Apple pour lancer celui-ci rapidement.

Mais en fait, peut-être pas. En effet, chaque nouveauté fait apparaître une nouvelle puce M4 (iMac avec M4, Mac Mini avec M4 Pro) et avec le MacBook Pro et la puce M4 Max, la boucle est bouclée. Il y a donc de fortes chances que l’erreur d’Amazon n’ait rien changé au calendrier.

Le voilà le nouveau MacBook Pro !

Comme l’iMac et le Mac Mini, Le nouvel ordinateur portable d’Apple propose plusieurs configurations et notamment une qui introduit pour la première fois le processeur M4 Max. Celle-ci propose des performances encore supérieures aux puces M4 et M4 Pro déjà présentées, et qui sont déjà au top de la technologie.

Cette série de processeurs a été spécialement développée afin de permettre aux ordinateurs Apple de recevoir Apple Intelligence. Il faut dire que faire tourner un module d’intelligence artificielle requiert de nombreuses ressources. À l’heure actuelle, si vous utilisez ChatGPT, Midjourney, Claude ou DALL-E, vous utilisez des ressources en ligne qui tournent sur des serveurs dédiés.

Mais Apple Intelligence, comme Gemini, est destiné à tourner en local, l’amélioration des performances était donc nécessaire. Pour cela, la puce M4 Max dispose d’un CPU de 14 cœurs et d’un GPU jusqu’à 32 cœurs. Rappelons que la puce M4 dispose d’un CPU et d’un GPU de 10 cœurs chacun, et que la M4 Pro a un CPU de 12 cœurs et un GPU de 16 cœurs.

À part ça, le MacBook Pro propose deux tailles d’écran (14 et 16 pouces) avec une dalle Liquid Retina XDR (1600 nits en HDR et jusqu’à 1000 nits en SDR) et doté d’une caméra frontale de 12 MP. Pour vos appels vidéos, l’ordinateur dispose de trois micros afin que la qualité de votre voix soit premium ainsi que d’un système à six hauts parleurs.

La version 14 pouces arrive équipée de la puce M4, la M4 Pro ou la M4 Max. La version 15 pouces ne propose pas de puce M4, uniquement M4 Pro ou M4 Max. Les deux versions existent en noir sidéral ou argent.

Pour le reste, selon votre configuration, vous aurez trois ports Thunderbolt (compatible USB-C) de 4ème génération ou trois ports de 5ème génération (puces M4 et M4 Pro), un port HDMI, un lecteur de cartes SDXC, une prise casque et un port MagSafe 3. Bien entendu, le Magic Keyboard Inclus dispose d’un lecteur d’empreinte digitale (Touch ID) et d’un TrackPad Force Touch. Il existe en 16, 24, 36 ou 48 Go de mémoire vie et le stockage SSD peut aller de 512 Go à 1 To.

Toutes comme les autres nouveautés de la semaine, vous pouvez déjà précommander votre MacBook Pro. Il sortira officiellement le 8 novembre prochain.

Notez par ailleurs que si Apple n’a pas modifié le MacBook Air, celui-ci a tout de même reçu une petite mise à niveau. Ainsi, les MacBook Air M2 et M3 passent de 8 Go de RAM à 16 Go, sans grand changement dans le prix des ordinateurs concernés. Ce changement est sans doute dû à l’arrivée d’Apple Intelligence sur macOS, qui nécessite non pas 8, mais 16 Go de RAM minimum.