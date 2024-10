Mac Mini et puce M4 Pro, Apple nous gâte avec ces nouveautés !

Apple

Les nouveautés Mac de la semaine continuent. Après le lancement de l’iMac nouvelle génération, doté d’une puce M4 capable de prendre en charge Apple Intelligence, voici le lancement du Mac Mini.

On imaginait le nouveau Mac Mini vraiment mini, et des rumeurs faisaient même penser que sa taille serait réduite jusqu’à celle d’un boîtier Apple TV. Il devait être présenté officiellement par Apple dans la semaine, mais une fuite chez Amazon en cours de journée a sans doute précipité l’ordre dans lequel la firme à la pomme avait décidé de réaliser ses présentations.

En effet, les caractéristiques du Mac Mini ont été mises à disposition des utilisateurs Amazon en même temps que celles de l’iMac, alors que le Mac Mini n’avait pas encore été officiellement lancé par Apple. C’est maintenant chose faite et, oui, il est mini (comme le laissait entendre la fiche technique d’Amazon).

Il reste encore les MacBook et MacBook Pro à découvrir, bien qu’il semble que ces derniers aient déjà été dévoilés en avant-première par des influenceurs russes… affaire à suivre donc.

Alors ce nouveau Mac Mini, il est comment ?

C’est un carré de 12.7 cm x 12.7 cm, c’est-à-dire à peine 3.4 cm de plus de côté que le boîtier Apple TV 4K et 7 cm de côté de moins que son prédécesseur ! Apple l’annonce “20x plus compact mais jusqu’à 6x plus rapide”. Et oui, compact ça il l’est !

Apple

En termes de connectique, l’ordinateur miniature propose deux ports USB-C et une prise casque en façade, alors qu’à l’arrière se trouvent un port HDMI, un port Ethernet et trois ports Thunderbolt (compatibles USB-C, mais plus rapides). Notez d’ailleurs que vous pouvez brancher jusqu’à 3 écrans.

L’ordinateur est doté des toutes nouvelles puces Apple silicon M4 et M4 Pro développées par Apple. La M4 est déjà la puce des nouveaux iMac, mais la M4 Pro arrive ici pour la première fois. La puce M4 est un processeur doté de 10 cœurs et d’un GPU de 10 cœurs également. Mais la M4 Pro va plus loin en proposant 12 cours de CPU et 16 cœurs de GPU !

Vous pouvez déjà précommander votre Mac Mini. Le prix de base est de 699 € (Puce M4, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD). Des options vous permettent d’augmenter le stockage à 512 Go, la RAM à 24 Go ou de passer sur une puce M4 Pro.

Le Mac Mini sera disponible à partir du 8 novembre 2024.

Notez que, comme pour les autres appareils Apple, Apple Intelligence ne sera pas disponible immédiatement en français. Vous pouvez y avoir accès grâce à macOS 15.1 en anglais, ou sur vos appareils mobiles sur iOS 18.1 en passant le système en anglais US. Sinon, vous devrez attendre avril 2025.