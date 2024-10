Les nouveautés Mac de ce début de semaine : iMac, Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad

Apple

C’était annoncé déjà depuis la semaine dernière, Apple a prévu de réaliser plusieurs annonces Mac cette semaine, sans doute un peu tous les jours. Si c’est le nouveau Mac Mini qui déchaîne les foules, notamment à cause des rumeurs indiquant qu’il serait à peine plus gros qu’un boîtier Apple TV, ce n’est pas le premier produit qui a été présenté.

La nouveauté du 28 octobre est donc l’iMac M4 doté d’Apple Intelligence.

Que propose le nouvel iMac ?

La nouvelle version de l’iMac, cet ordinateur de bureau tout-en-un, est une véritable évolution par rapport à son prédécesseur.

Tout d’abord, il embarque le tout nouveau processeur Apple, le fameux processeur M4 dédié à l’intelligence artificielle. Vous l’aurez donc compris, avec ce nouveau modèle, Apple fait entrer ses iMac dans l’ère de l’IA intégrée.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, le nouvel iMac est aussi proposé avec 16 Go de mémoire vive (ou RAM) minimum alors que l’ancien minimum était de 8 Go. Une évolution attendue depuis très longtemps, les utilisateurs trouvent que les 8 Go étaient plus restrictifs en termes d’efficacité, notamment à cause de programmes de plus en plus gourmands. Apple va-t-il faire pareil pour ses MacBook ? Nous aurons sans doute la réponse plus tard dans la semaine.

Ainsi, outre iOS 18.1 qui vient d’être lancé, ce sont les nouveaux iMac qui arriveront dotés d’Apple Intelligence.

D’après Apple la nouvelle puce M4 “Performances 1,7 fois plus rapides dans des applications telles que Microsoft Excel, et jusqu’à 1,5 fois plus rapides dans Safari” mais aussi “2,1 fois plus rapide pour l’édition de photos et de vidéos lors de l’application de filtres et d’effets complexes dans des applications telles qu’Adobe Photoshop et Adobe Premiere Pro” “par rapport à l’iMac avec puce M1”.

Outre cette puce et la mémoire vive déjà cités, le nouvel iMac est doté d’un écran Retina 4.5K de 24 pouces avec une caméra centrale de 12 MP. Pour la connectique, il propose deux ports thunderbolt qui permettent de connecter d’autres périphériques (écran, clavier, souris, etc.).

Rappelons que le Thunderbolt est un port de type USB-C survitaminé qui permet une vitesse de charge et un transfert de données bien plus rapide. C’est un port propriétaire créé par un partenariat entre Apple et Intel, vous ne le trouverez donc que sur les produits Apple. Bien entendu, il est 100 % compatible USB-C.

L’iMac était déjà connu pour être un produit coloré, ce nouvel iMac arrive avec pas moins de sept couleurs : vert, jaune, orange, rose, mauve, bleu et argent.

Apple

Il est déjà possible de précommander votre nouvel iMac, dont le prix de base est de 1 499€ et plusieurs options sont disponibles. Il est ainsi possible d’étendre la mémoire RAM pour la passer de 16 Go à 24 Go et même 32 Go. Pour l’espace de stockage, vous pourrez aussi passer de 256 Go à 512 Go, voire 1To ou 2To. Sa sortie officielle est le 8 novembre. Pour finir, il est possible également de choisir entre un CPU et un GPU à 8 cœurs ou à 10 cœurs.

Les nouveaux périphériques Magic d’Apple

En parallèle du lancement du nouvel iMac, Apple a aussi annoncé ses nouveaux périphériques de la gamme Magic, à brancher sur l’iMac, bien sûr.

Le Magic Keyboard est le clavier, le Magic Trackpad est un pavé tactile et la Magic Mouse est la souris. Ils sont aujourd’hui tous dotés d’un port USB (c’est la fin du port Lightning d’Apple). Sinon, rien de bien exceptionnel, le design a peu changé.

Rappelons que les trois périphériques sont sans fil et que le port USB-C sert uniquement à les recharger. D’ailleurs, celui de la souris est toujours sous celle-ci, au grand dam des utilisateurs qui espéraient le voir enfin situé à un autre endroit plus pratique.

Apple

La souris est vendue 85€, le clavier 119€ et le trackpad 139€.