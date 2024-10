Le MacBook Pro dévoilé en avant première par des influenceurs russes ?

© Unsplash

Dans une vidéo de 13 minutes publiée sur YouTube le 6 octobre, le YouTubeur russe Wylsacom déballe et présente ce qu’il prétend être un MacBook M4. Une exclusivité mondiale, annonce-t-il !

Alors que le MacBook Pro M3 Max fait des émules depuis le début de l’année avec la nouvelle puce Apple Silicon M3 max, Apple laissait planer le suspens sur le développement de la prochaine génération de MacBook Pro, équipé de la puce M4.

Alors que le M3 faisait un quasi sans-faute, l’arrivée du M4 jetterait un pavé dans la mare dans le classement des meilleurs MacBook, grâce à la nouvelle puce A18 et à l’IA.

Une vidéo d’unboxing du MacBook M4 crédible

Dans la vidéo d’unboxing, Wylsacom dévoile un emballage d’origine sur lequel on peut lire “M4 chip / 16 GB memory / 512GB storage” à l’arrière. Il poursuit ensuite avec une série de tests avec un MacBook Air de 2022 américain (au vu du modèle de prise présentée à la caméra).

Selon les différentes rumeurs qui circulent sur le M4, les nouveautés présentées dans la vidéo (port HDMI, lecteur de carte SD, port Thunderbold 4, etc. lui donnent encore un air authentique. Et les tests de performances montrent un M4 avec CPU et un GPU de 10 cœurs chacun alors que le CPU du M3 n’en a que 8.

Pourtant, d’après Mark Gurman, de Bloomberg, l’emballage est identique à celui du MacBook Pro M3 alors qu’Apple a l’habitude de changer le fond d’écran…

D’autres influenceurs lui emboîtent le pas

Un autre influenceur russe, Romancev768, poste aussi une vidéo (Shorts sur YouTube) montrant le déballage d’un M4 et le leaker nommé ShrimpApplePro annonce qu’un “vendeur” affirme avoir 200 MacBook Pro en stock.

Si c’est vraiment le cas, d’autres vidéos devraient certainement être postées d’ici le lancement de la prochaine génération de MacBook Pro d’Apple.