Les Nouveaux Mutants : le réalisateur évoque la place du film dans l’univers des X-Men

Dans une interview accordée au site DEN OF GEEK, le réalisateur des Nouveaux Mutants est revenu sur la place que tient son film dans la chronologie des mutants de Marvel. Il confirme que bien qu’il soit totalement indépendant, le long-métrage Disney se situe bien dans le même univers.

Crédit : 20th Century Studios – Marvel Entertainment

« Il y a eu beaucoup de scripts et de brouillons écrits au fil du temps. Cela a commencé en étant dans la chronologie originale de X-Men, a fini par devenir complètement son propre concept, toujours avec des connexions à X-Men et tout cela, et évidemment dans le même univers, mais pas lié à l’univers de Dark Phoenix. », a-t-il expliqué.

Initialement, Les Nouveaux Mutants devait donc avoir un lien direct avec la chronologie des films X-Men. Il n’a cependant jamais été question d’intégrer le long-métrage dans le MCU, car le développement était déjà trop avancé au moment du rachat de la Fox par Disney. Boone a néanmoins récemment révélé que Tornade et Professeur Xavier faisaient partie du premier script. Finalement, aucun des personnages de la saga X-Men n’apparaît dans le film, car les studios ont préféré éliminer toute référence avec la franchise, dont les derniers opus n’ont pas été très bien accueillis par le public et la critique.

Les Nouveaux Mutants : un accueil déjà très mitigé

Malheureusement, Les Nouveaux Mutants semble suivre le même chemin que Dark Phoenix (lire notre critique). Depuis sa sortie en salles la semaine dernière, le film a récolté beaucoup de critiques négatives. Annoncé initialement comme un film mêlant super-héros et horreur, Les Nouveaux Mutants ne semble pas avoir beaucoup effrayé les spectateurs. Le magazine Forbes va même jusqu’à qualifier le long-métrage de « pire film X-Men jamais produit ». Après avoir subi d’innombrables changements et retards, Les Nouveaux Mutants aura décidément connu un parcours difficile, dont l’issue ne semble pas à la hauteur de la longue attente.

Source : SuperHeroHype