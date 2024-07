Metal Gear Solid : le film enfin évoqué, il va surprendre les fans du jeu culte

© Konami

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma s’enchaînent ces dernières années entre Uncharted, Gran Turismo ou encore Super Mario Bros. Bien avant la sortie de ces grosses productions, une adaptation se trouvait déjà en chantier : celle de Metal Gear Solid 1.

Le projet ne fait que très rarement parler de lui, au grand dam des fans de la saga créée par Hideo Kojima. Ari Arad, producteur du film Metal Gear Solid, vient tout de même de communiquer une excellente nouvelle concernant le long-métrage.

Le film Metal Gear Solid existe toujours, l’écriture du scénario en cours

Non, le film Metal Gear Solid n’est pas mort et enterré. Ari Arad, dont la société Arad Productions produit le long-métrage, révèle que le projet suit tranquillement son cours. « Nous travaillons encore sur le scénario, mais je ne peux pas encore en parler. Je pense que tout le monde va être très enthousiaste et surpris », révèle-t-il à Brian Crecente, fondateur de Kotaku.

On comprend donc que le tournage n’a évidemment pas débuté et qu’il faudra attendre encore quelques années si l’écriture de l’histoire n’est pas terminée. Cela n’empêche pas Ari Arad d’assurer d’ores et déjà qu’il s’agira d’un film « beaucoup plus méditatif que certaines des autres adaptations ».

En 2022, Oscaar Isaac, qui interprètera Solid Snake dans le film Metal Gear Solid, indiquait que l’équipe du film cherchait encore la direction à donner à l’histoire. Visiblement, celle-ci est désormais limpide, reste à boucler son écriture.

Rappelons qu’Hideo Kojima évoquait pour la première fois l’adaptation de Metal Gear Solid premier du nom à l’E3 2006. Jordan Vogt-Roberts officie en tant que réalisateur sur ce film particulièrement attendu par les fans de la saga. Il ne verra probablement pas le jour avant Metal Gear Solid 3 Remake, mais devancera peut-être la sortie d’un éventuel Metal Gear Solid 6.