Les nouveaux pilotes Nvidia provoquent des écrans bleu de la mort sur ces processeurs

Vous possédez un ordinateur un peu âgé équipé d’une carte graphique Nvidia ? Attention, les dernières mises à jour des pilotes pourraient vous poser problème. En effet, Nvidia a décidé de ne plus prendre en charge les processeurs qui ne sont pas équipés de l’instruction POPCNT.

Une mise à jour qui provoque des écrans bleus

Cette décision a pour conséquence de rendre incompatibles les nouveaux pilotes Nvidia avec les vieux processeurs (comme les Core 2 Duo par exemple). Si vous essayez d’installer un pilote récent sur un ordinateur non compatible, vous risquez de provoquer un plantage système, le fameux écran bleu de la mort.

Soyons honnêtes, il est peu probable que beaucoup de personnes utilisent encore des ordinateurs équipés de processeurs aussi anciens, comme le Core 2 Duo, avec des cartes graphiques récentes. Mais pour ceux qui le font, cette mise à jour des pilotes peut être un véritable cauchemar.

Pourquoi cette incompatibilité et comment l’éviter ?

L’instruction POPCNT est devenue indispensable pour tirer le meilleur parti des nouvelles cartes graphiques (surtout certaines technologies comme le DLSS). Les développeurs de jeux vidéo et d’applications graphiques s’appuient de plus en plus sur cette instruction pour optimiser leurs logiciels. En conséquence, les cartes graphiques modernes sont conçues pour fonctionner de manière optimale avec cette instruction.

Avant toute chose, vous pouvez savoir si votre PC prend en charge POPCNT avec CPU-Z, un outil téléchargeable qui vous permet de voir les instructions prises en charge par votre processeur. Si ce n’est pas le cas, tant que votre carte graphique fonctionne correctement, vous pouvez continuer à utiliser votre pilote actuel, mais vous ne bénéficierez pas des dernières optimisations et correctifs de sécurité.

D’ailleurs, sachez que si votre ordinateur ne supporte pas les instructions nécessaires, il se pourrait malheureusement que vous ne puissiez pas profiter de la mise à jour 24H2 de Windows 11, attendue pour septembre 2024.