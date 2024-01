Windows 11 24H2 : une date de sortie dévoilée, la mise à jour sera très importante

Windows 11 24H2 a une date de sortie dévoilée par un leak et il va falloir se montrer patient. Il se dit que, sans surprise, la mise à jour va miser sur l’intelligence artificielle et renforcer Copilot.

TL;DR Selon Windows Central, Microsoft va sortir la mise à jour 24H2 de Windows 11 en septembre 2024

Sans surprise, cette mise à jour sera orienté vers l’intelligence artificielle et amorce un changement de direction

Copilot va également être renforcé par la mise à jour 24H2

Ce n’est un secret pour personne, Microsoft est totalement tourné vers l’intelligence artificielle. La technologie s’invite partout jusqu’à lancer Copilot au démarrage de Windows 11. La mise à jour 24H2 ne déroge pas à la règle si l’on en croit Windows Central, source assez fiable. Le média dévoile la date de sortie de cette prochaine mouture et partage de gros changements à venir.

Une sortie prévue pour septembre 2024 selon ce leak

La mise à jour majeure de Windows 11 sera la version 24H2. Selon Windows Central, sa date de déploiement est prévue pour septembre 2024. Si rien n’a été confirmé par Microsoft, le média est réputé pour la fiabilité de ses informations. Mais les pincettes restent de rigueur. Zac Bowden, à qui l’on doit cette fuite, annonce que Windows 11 24H2 s’accompagne de gros changements.

Sans surprise, l’expérience sera centrée sur l’intelligence artificielle. Bien évidemment, la mise à jour 24H2 de Windows 11 est pensée pour les PC nouvelle génération de Microsoft qui seront axés sur cette technologie. Ou encore les futurs modèles d’autres constructeurs dotés des processeurs Intel Core Ultra, notamment. Contrairement à Windows 11 23H2 qui était plutôt mineur, l’update principale de 2024 s’annonce chargée.

Windows Central précise également que Windows 11 24H2 représente un changement de direction avec des mises à jour de performance et de sécurité et de nouvelles fonctionnalités. Le tout sera bâti sur une nouvelle version du système d’exploitation.

Copilot va bénéficier de nombreuses nouveautés

Windows Central nous explique aussi que Copilot bénéficiera de nouveautés et qu’il améliorera l’interface Windows pour stimuler la productivité des utilisateurs. L’intelligence artificielle permettra d’exécuter des tâches plus rapidement et plus facilement.

Par exemple, Copilot pourra localiser un fichier, une application ou tout autre document ouvert précédemment. Une sorte de super-recherche qui permettra par exemple, de demander à l’intelligence artificielle : “Retrouve-moi ce fichier texte dans lequel je parle des jeux vidéo à venir en 2024”.

Plusieurs grosses autres nouveautés sont attendues pour 2024 et Windows 11 ne va cesser de renforcer sa proposition basée sur l’intelligence artificielle. Microsoft prépare petit à petit l’après avec la sortie de Windows 12 qui s’annonce entièrement tourné vers cette technologie.