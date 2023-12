Meilleure carte graphique : quel modèle choisir en 2023 ?

Quelles sont les meilleures cartes graphiques ? Elles sont sûrement l’élément le plus important dans tout ordinateur. Et c’est encore plus vrai pour les amateurs de jeux vidéo. En effet, elles sont nécessaires pour le gaming comme pour la production de vidéo. Découvrez notre comparatif des meilleures modèles Nvidia et AMD.

Notre top 3 des meilleures cartes graphiques

Il existe actuellement trois grands constructeurs de cartes graphiques grand public : NVIDIA avec ses GeForce, AMD avec ses Radeon et Intel qui est récemment entré dans la danse avec ses versions Arc. Affichées à des tarifs allant d’une centaine à plusieurs milliers d’euros, ces produits ont toutes leurs forces et leurs faiblesses qu’il faut apprendre à décrypter. De même, il peut être difficile de s’ y retrouver devant toutes ses technologies et innovations.

Dans ce comparatif, nous avons donc sélectionné des GPU haut de gamme comme d’autres offrant un très bon rapport qualité/prix. D’ailleurs, avoir la plus puissante des cartes vidéo n’est pas toujours la meilleure solution, comme nous allons le voir dans cette sélection. Dans tous les cas, nous allons vous aider à choisir le modèle qui vous convient le mieux. Voici notre sélection des meilleures cartes graphiques actuellement disponibles.

Les fréquences, TGP/TDP et caractéristiques physiques (poids, dimensions) indiquées ci-dessous correspondent aux différents modèles ou designs de référence ; certaines cartes graphiques de constructeurs partenaires sont susceptibles de s’éloigner de ces valeurs et caractéristiques de base, par exemple en utilisant un système de refroidissement plus ou moins efficace et/ou imposant, ou bien en appliquant un léger overclocking d’usine.

AMD Radeon RX 6600 XT, le meilleur premier prix

L’AMD Radeon RX 6600 XT se pose comme la concurrente directe de la GeForce RTX 3070 de Nvidia. Avec son prix, elle a pour ambition d’être un excellent choix comme carte graphique d’entrée de gamme pour faire tourner ses jeux en Full HD. Elle peut également supporter le 1440p sur certains jeux si vous acceptez de baisser les détails graphiques.

Elle embarque une mémoire de 8 Go cadencée à 2000 MHz tandis que son GPU tourne quant à lui aux environ des 2500 MHz, pour un TGP annoncé à 160 watts. Point de vue ventilation, cette carte graphique ne souffre d’aucun problème et se montre même plutôt silencieuse. On notera tout de même, un ray tracing moins performant que du côté de Nvidia.

Nvidia GeForce RTX 3070, le meilleur rapport qualité/prix

La RTX 3070 est le modèle parfait pour jouer en 2K (1440p), elle vous permettra de profiter des derniers jeux sortis avec leurs paramètres graphiques au maximum. Elle est également facile à intégrer à votre ordinateur et son prix reste abordable par rapport à d’autres produits concurrents. En termes de dimensions, la RTX 3070 mesure 24 x 11 cm et est équipée de deux ventilateurs qui se chargent d’évacuer la chaleur des radiateurs.

Équipée de 8 Go de mémoire, cette dernière possède un GPU qui tourne à une fréquence de 1,7 GHz, alors que la carte graphique affiche un TGP de 220 watts. Cette RTX 3070 saura se montrer silencieuse même sur les jeux les plus demandeurs en performances.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, pour les joueurs exigeants

La carte graphique Nvidia GeForce 3080 Ti se pose comme un modèle haut de gamme tout en étant moins chère que les GeForce plus récentes. Elle est elle aussi optimisée pour la 4K, mais elle ne dispose que de 12 Go de mémoire, pour une fréquence GPU d’environ 2400 MHz. Comme les GeForce 40 Series, elle dispose d’un double système de ventilation toujours aussi efficace mais légèrement plus bruyant.

Au niveau de la consommation électrique, il faudra compter sur environ 350 watts avec des pointes pouvant aller jusqu’à 375 watts. Dans tous les cas, elle pourra aisément faire tourner des jeux en 4K pour une expérience optimale.

Nvidia GeForce 4070 Ti, la puissance de Nvidia

La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti se pose elle aussi comme un excellent substitut à la Radeon 7900 XT en termes de prix et de performances. La marque y a intégré 12 Go de mémoire vive pour une consommation électrique de 285 watts au maximum. Elle est excellente pour faire tourner des jeux en 1440p mais elle est aussi capable de supporter de la 4K avec les jeux actuels, tout en proposant la prise en charge du ray tracing.

De plus, le support du DLSS 3 va permettre de maintenir d’excellentes performances sur la longueur et avec son prix inférieur à celui de la Radeon 7900 XT et des performances comparables, elle est un excellent choix dans sa catégorie. Plus abordable, il existe aussi la GeForce RTX 4070. Mais cette dernière est un peu moins performante.

AMD Radeon RX 7900 XTX, le haut de gamme de AMD

La carte graphique RX 7900 XTX est la réponse de AMD aux GeForce RTX 4080 et 4090. Elle supporte aisément la 4K et prend elle aussi en charge le ray tracing. En quantité de mémoire, elle dispose de 24 Go pour une fréquence mémoire de 2500 MHz. Tandis que le GPU va tourner, lui à une fréquence similaire. Les nuisances sonores sont plus élevées que les produits concurrents, mais sans pour autant que cela soit excessif.

En termes de consommation électrique, la carte graphique tourne autour des 320 watts. Même avec ce modèle, AMD n’a pas complètement rattrapé Nvidia. Mais cela ne vous empêchera pas de profiter d’une expérience optimale lors de vos sessions gaming.

Nvidia GeForce RTX 4090, le haut de gamme de chez Nvidia

Avec la Nvidia GeForce RTX 4090, nous montons en gamme (et aussi en prix), avec sûrement l’un des meilleurs modèles pour jouer en 4K. En termes de design, rien ne change, par contre cette dernière pèse tout de même 2,2 kg. D’ailleurs, cela pose parfois un problème. Le GPU embarque plus de 76,3 milliards de transistors. À titre de comparaison c’est 3 fois plus que celui de la RTX 3090, et les 24 Go de mémoire sont absolument parfaits pour faire tourner les jeux les plus gourmands.

Cependant, elle a une consommation importante avec plus de 450 watts à pleine puissance, ce qui vous demandera d’être équipé avec un boîtier très bien ventilé. On retrouve, ici aussi un système à double ventilateur qui est plus que bienvenu. Si vous avez les moyens, la RTX 4090 est parmi les meilleures cartes graphiques que l’on peut trouver sur le marché.

📒 Quelles sont les caractéristiques d’une carte graphique ?

Elle se compose autour de deux éléments principaux : le GPU et la mémoire vidéo (ou VRAM).

Le GPU ou Graphic Processing Unit est spécialisé dans le calcul des graphismes 2D ou 3D. On exprime la fréquence du processeur graphique en MHz et GHz. Ce dernier est un indicateur de la vitesse de calcul du GPU.

est spécialisé dans le calcul des graphismes 2D ou 3D. On exprime la fréquence du processeur graphique en MHz et GHz. Ce dernier est un indicateur de la vitesse de calcul du GPU. Les cartes graphiques actuelles embarquent généralement entre 4 Go et 24 Go de mémoire vidéo. Cependant, pour le gaming, il est conseillé d’utiliser 8 Go minimum. La VRAM permet de stocker les textures, objets 2D/3D et assets utilisés à un moment donné par les jeux et applications. Sa fréquence est elle, calculée en hertz.

Il ne faut pas pour autant oublier l’importance du système de refroidissement. Ce dernier est constitué de plusieurs éléments : un ou plusieurs ventilateurs, un ou plusieurs radiateurs et quelques caloducs. Une carte graphique peut énormément chauffer lors de longues sessions de gaming. C’est pourquoi il est nécessaire qu’elle soit bien ventilée. La poussière est une véritable ennemie, car elle peut fréquemment gripper les ventilateurs et obstruer les radiateurs.

💸 Quel prix pour une carte graphique ?

Les prix des cartes graphiques sont extrêmement variables selon la puissance du produit. D’ailleurs, on note une tendance générale à la hausse ces dernières années, à gamme équivalente. Selon la version, le coût va se chiffrer de quelques centaines d’euros à plusieurs milliers d’euros. Ici tout va dépendre du modèle que l’on souhaite.

À partir de 100 euros, on peut trouver des cartes d’entrée de gamme, mais il ne faut pas compter sur celles-ci pour jouer à quoi que ce soit de récent. Elles sont destinées à un usage bureautique. Entre 300 euros à 600 euros, on trouve des versions de milieu de gamme suffisamment puissantes pour jouer à des jeux en Full HD dans des conditions agréables (avec un framerate minimum de 60 FPS).

Le haut de gamme, voire très haut de gamme, va commencer avec des modèles aux environs de 1000 euros ou plus. Il s’agit du type de produits qui va vous permettre de jouer en 4K 120 FPS, sans concessions.

🖥 Quelle carte graphique pour jouer en 4K ?

Si vous voulez jouer en 4K ou même faire du montage vidéo dans ce format, il est obligatoire de se procurer une version suffisamment puissante, mais il est aussi important de noter que votre processeur doit être en concordance avec votre carte graphique. Si votre CPU n’est pas capable de suivre votre GPU, il va limiter les performances générales et il vous sera impossible de profiter pleinement du jeu en 4K. Et si on parle prix, n’espérez pas trouver des modèles performants en dessous de plusieurs centaines d’euros.

🧐 Quelle différence entre GTX et RTX ?

Les cartes graphiques RTX de NVIDIA ont remplacé les GTX du même constructeur il y a quelques années. Plus récentes, plus puissantes et plus efficace énergétiquement, elles ont également apporté chez NVIDIA le support du ray-tracing et de l’IA grâce à des unités de calcul dédiées. Les GeForce RTX sont actuellement ce qui se fait de mieux pour jouer.

Nvidia GeForce RTX 4090

❓Quelle carte graphique pour jouer en 2023 ?

Une nouvelle fois, tout dépendra de ce que vous souhaitez faire avec votre ordinateur. Actuellement, un des facteurs à prendre en compte est la 4K. Si vous voulez absolument jouer à des jeux dans cette résolution, il va falloir mettre le prix.

On vous conseille des modèles comme la AMD Radeon RX 7900 XTX ou la Nvidia GeForce RTX 4090. Il en existe d’autres, mais n’espérer rien d’excellent sous la barre des 1000 euros. On rappellera qu’il faut aussi posséder un moniteur qui supporte la 4K sinon votre investissement sera peu intéressant.

Pour les autres joueurs à qui la 4K n’est pas obligatoire et qui peuvent se contenter de QHD, il est possible de trouver des cartes graphiques à des prix bien plus abordables. La Nvidia GeForce RTX 3070 sera déjà largement suffisante pour profiter de longues sessions gaming avec les graphismes qui conviennent.

L’AMD Radeon RX6600 est également une solution pour les plus petits budgets, mais il faudra alors se contenter du Full HD, voire du QHD en activant le FSR, technologie alternative et concurrente au DLSS de Nvidia, dans les titres compatibles.

🎛 Quelle est la différence entre une carte graphique et une carte mère ?

La différence entre ces deux composants est importante, la carte mère est le composant central de tout ordinateur, véritable colonne vertébrale du PC sur laquelle tous les autres composants (mémoire, processeur, etc.) et cartes filles (dont la carte graphique) viennent ensuite se brancher. C’est également elle sur laquelle viennent se brancher les différents périphériques externes (souris, clavier, imprimante, etc.).

La carte graphique, elle, est exclusivement destinée à la gestion de l’affichage et à l’accélération des calculs 2D et 3D, même si elle peut aussi effectuer des calculs mathématiques purs (GPGPU via des APIs comme CUDA ou OpenCL) grâce à ses nombreuses unités de calculs.

🕰 Quelle est la durée de vie d’une carte graphique ?

Physiquement, elle est conçue pour durer de nombreuses années. C’est souvent son obsolescence plutôt qu’une panne qui vous forcera à en changer. La première pièce qui est susceptible de rendre l’âme est généralement le système de ventilation. Voilà pourquoi il faut toujours bien l’entretenir, et ne pas laisser la poussière s’y accumuler.

La chaleur est le premier ennemi pour le GPU. Plus la carte graphique est chaude et plus les composants peuvent se dégrader. Raison de plus pour toujours s’assurer du bon état du système de refroidissement.

🤔 Quelle est la différence entre Nvidia et AMD ?

Nvidia est la marque de cartes graphiques qui domine le marché depuis plusieurs années. Mais ce n’est pas pour autant que celles de chez AMD sont mauvaises. Le premier domine actuellement la compétition niveau performances. L’entreprise domine le secteur avec 75% des ordinateurs équipés de ces GPU. Cependant, en entrée voire milieu de gamme AMD fournit également des produits de qualité et à des prix souvent plus abordables.

AMD de son côté propose des fonctionnalités comme le Eyefinity qui permet de gérer jusqu’à 6 écrans. Il existe aussi le LiquidVR qui optimise l’utilisation des casques VR pour une meilleure immersion. On peut aussi évoquer le AMD VSR (une fonctionnalité qui existe également chez NVIDIA sous le nom DSR) qui permet d’augmenter la résolution d’un jeu au-delà même de la résolution physique de son écran.

Du côté de Nvidia, la marque propose des technologies comme CUDA ou PhysX. La première va optimiser les opérations de calcul vers le processeur du GPU pour faire gagner un ordinateur en vitesse. La seconde optimise le rendu quand on joue à un jeu. Mais la principale puissance du fabricant se trouve dans sa technologie RTX. Cette dernière améliore les effets d’éclairages et de lumière, ainsi que le DLSS qui propose un superbe anti-aliasing (amélioration du bord des objets qui est souvent pixelisé).

🕹 Est-il possible de jouer sans carte graphique ?

Il est tout simplement impossible de jouer (à des jeux 3D récents) sans une carte graphique dédiée. Même s’il est vrai que certains processeurs embarquent un moteur graphique intégré. Ces derniers sont amplement suffisants pour un usage bureautique. Cependant, ce n’est pas avec ce genre de produit que vous pourrez jouer à des jeux comme Cyberpunk 2077. Pour jouer à des jeux vidéo, il est obligatoire de posséder un modèle digne de ce nom.

☀️ Qu’est ce que le ray tracing ?

Le ray tracing ou lancer de rayon, est devenu l’une des technologies les plus connues quand on parle carte graphique. Cette technologie améliore particulièrement les effets de lumière et de reflets. Elle rend ces derniers plus réalistes qu’un rendu 3D classique (rasterisation).

C’est ce qui va vous donner une plus grande sensation de réalisme et d’immersion lorsque vous jouez. Cette technologie, d’abord utilisée au cinéma mais extrêmement gourmande en puissance de calcul, s’est récemment imposée en informatique grâce à NVIDIA et ses GeForce RTX. Mais aussi dans nos consoles de salon comme la PS5 ou la Xbox Series X/S. De nos jours, elle est utilisée partout dans les jeux vidéo, que ce soit en plein jeu ou lors des cinématiques calculées en temps réel.

Cependant, cette technologique impacte fortement les performances et le framerate. Heureusement, il est possible d’activer ou de désactiver le ray tracing dans les options graphiques des jeux, selon son envie. On parle aussi de ray tracing sonore, un peu moins connu, c’est lui qui va améliorer le réalisme de l’environnement sonore d’un jeu.

L’installation d’une carte graphique est une manipulation simple à faire. Après avoir ouvert le boîtier de l’unité centrale, il suffit de glisser le composant dans le connecteur PCI Express 16x dédié sur votre carte mère. Pour retirer l’ancienne, si besoin, il est possible qu’il faille soulever un petit ergot destiné à maintenir la puce dans son emplacement PCIe.

Prenez ensuite votre nouveau modèle par la tranche. Puis, insérez-la dans le connecteur PCIe comme dit précédemment (s’il y a de la résistance, c’est qu’elle est mal installée.). Ensuite, fixez-la solidement au boîtier avec la ou les vis puis connectez le ou les câbles d’alimentation PCI-Express. Refermez votre boitier et rebranchez l’alimentation. Il ne vous rester plus qu’à installer les pilotes et profiter de votre nouvelle carte graphique !

