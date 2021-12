Les premières choses à faire sur votre nouvel iPhone 13

Il y avait un iPhone sous votre sapin malgré la pénurie ? Allez, on le déballe, on le charge et, puisque vous êtes si impatient, commençons sans plus tarder.

iPhone 13 pro – Crédits : Apple

Auparavant, vous ne trouviez peut être pas beaucoup d’intérêt pour certains des paramètres d’affichage. Sur un iPhone 13, en plus d’autres améliorations subtiles, ils pourraient s’avérer bien plus utiles.

Ajuster les paramètres d’affichage

Ouvrez Paramètres> Affichage et luminosité et expérimentez certaines des options qui s’y trouvent. Le mode sombre est plus agréable pour les yeux dans l’obscurité et économise la durée de vie de la batterie. Si vous ne le souhaitez pas tout le temps, appuyez sur le bouton automatique et choisissez entre « Lumière jusqu’au coucher du soleil ou « Programme personnalisé ».

Sauvegardez votre ancien iPhone

Vous pouvez sauvegarder votre ancien modèle via iCloud, iTunes (sur un PC Windows ou un Mac plus ancien) ou dans le Finder (sur macOS Catalina ou version ultérieure).

Gardez-le en sécurité (authentification à deux facteurs)

Apple dispose désormais d’une fonctionnalité intégrée pour stocker des codes d’authentification à deux facteurs juste à côté de vos mots de passe ‌iCloud‌ Keychain. Ouvrez l’application Paramètres, faites défiler jusqu’à « Mots de passe. »ios 15 deux facteurs icloud 1 et suivez les instructions.

Modifiez votre écran d’accueil avec des widgets

Vous pouvez modifier l’écran d’accueil de votre iPhone 13 en appuyant simplement sur l’une des icônes de l’application jusqu’à ce que tout commence à trembler. Cela vous permet de faire glisser les icônes d’applications et de les placer où vous le souhaitez, mais la véritable valeur de l’édition de votre écran d’accueil est d’ajouter des widgets.

Définissez un contact d’urgence et une identification médicale

Ouvrez l’application Santé, appuyez ensuite sur votre photo de profil en haut à droite. Appuyez sur Identification médicale puis appuyez sur Modifier en haut à droite. Entrez toutes les informations médicales critiques qu’un premier intervenant aurait besoin de savoir si vous êtes impliqué dans un accident, et un contact d’urgence.

Lire le manuel…

Et oui, l’iPhone 13 est un bijou technologique qu’un seul article ne peut résumer. Alors passer du temps à lire le manuel peut s’avérer précieux.

A lire aussi > Test iPhone 13 Pro : sans doute le meilleur smartphone Apple de 2021