Les puces Apple M4 arrivent cette année pour faire entrer le Mac dans l’ère de l’IA

Ce n’est pas un secret, Apple travaille déjà sur sa prochaine génération d’ordinateurs portables. Mais outre les MacBook, c’est toute la gamme de PC signés de la pomme qui doit être revue à l’aune de l’intelligence artificielle (IA) générative. Pour entrer pleinement dans l’ère des chatbots et de la retouche photo automatisée, Apple développerait des puces Silicon M4 axées sur les calculs dédiés à l’IA.

La prochaine puce Apple Silicon se déclinera en trois

Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, les processeurs M4 seraient conçus pour “mettre en avant l’intelligence artificielle“. Le célèbre journaliste spécialiste d’Apple, les premiers Mac équipés de la puce M4 arriveront en fin de l’année. D’autres suivront début 2025. Les es ordinateurs hauts de gamme de Cupertino auraient droit à la puce en premiers :

iMac

MacBook Pro 14 pouces moins cher

MacBook Pro 16 pouces haut de gamme

Mac minis

Un schéma de de déploiement similaire à celui la puce M3. Ce sont d’abord les MacBook Pro et iMac qui ont eu droit à la dernière puce. Les MacBook Air haut de gamme ont rapidement suivi et la rumeur veut maintenant que les iPad Pro aient droit au Apple M3, d’ici un mois. Petite différence toutefois, les Mac Studio et Mac Pro, modèles les plus chers d’Apple, auraient droit au M4 plus tard en 2025.

Cela signifie que les gammes iMac et MacBook Pro seraient rafraîchies seulement an après la précédente mise à jour matérielle. Cela amènerait ainsi les ordinateurs de la firme à la pomme au même rythme de rafraichissement que l’iPhone ! En parallèle, Apple envisagerait également d’équiper les ordinateurs de bureau Mac haut de gamme de 512 Go de RAM (contre 192 Go actuellement).

La puce M4 s’inscrira dans le cadre d’une initiative plus large, visant à “intégrer des capacités d’intelligence artificielle” dans tous les produits d’Apple, selon l’article. Elle devrait se décliner en trois modèles, avec les appellations auxquelles la pomme nous a habitué depuis le M2 :

Une puce de base

Une puce Pro

Une puce Max

Les ventes de Mac ont chuté de 27 % au cours de l’année dernière, après avoir atteint des sommets en 2022. Même les fêtes de fin d’année n’ont pas aidé, avec des ventes restées stables. La puce M4 pourrait venir redonner un coup de fouet à ces performances mornes.